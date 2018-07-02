Ловушки для путешественников из будущего помогут ученым избежать мировой катастрофы

Создание портала позволит людям заглянуть в эпохи до момента его открытия, так что изобретение устройства не поможет им увидеть все события прошлого. Экспертов больше интересует вопрос, связанный с гостями из будущего, которые не спешат афишировать свое присутствие на планете.Некоторые специалисты уверены, что такие ловушки уже существуют, чтобы путешественники не могли менять историю, что также относится к машине времени. Пока неизвестно, как они выглядят, но устройства работают и используются в секретных экспериментах.