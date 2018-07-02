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Ловушки для путешественников из будущего помогут ученым избежать мировой катастрофы

Ученые столетиями пытаются узнать о существовании машине времени, с помощью которой путешественники перемещаются из будущего в прошлое. Ловушки для таких особ помогут им избежать мировой катастрофы, но пока многие вопросы остались без ответов.

Создание портала позволит людям заглянуть в эпохи до момента его открытия, так что изобретение устройства не поможет им увидеть все события прошлого. Экспертов больше интересует вопрос, связанный с гостями из будущего, которые не спешат афишировать свое присутствие на планете.

Ловушки для путешественников из будущего помогут ученым избежать мировой катастрофы


Некоторые специалисты уверены, что такие ловушки уже существуют, чтобы путешественники не могли менять историю, что также относится к машине времени. Пока неизвестно, как они выглядят, но устройства работают и используются в секретных экспериментах.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
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