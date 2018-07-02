Поклонники раскритиковали Наташу Королеву из-за короткого наряда на детском празднике

Многие подписчики назвали его футболкой и призвали исполнительницу не смущать малышей неуместным внешним видом. Недоброжелатели даже назвали ее “колхозницей”, отметив, что знаменитость могла испугать ребят. Наташа Королева довольна посещением мероприятия, испытав позитивные эмоции, а также наслаждалась обществом детей.Пользователи сетей считают, что артистка должна поменять стилиста, потому что в последнее время часто позирует перед камерами с неудачной прической или одеждой, делающей ее старше своих лет. Самые преданные фанаты считают, что звезда отличается от своих коллег, экспериментируя со своим внешним видом, а также сохраняет молодость в душе.