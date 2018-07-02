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Поклонники раскритиковали Наташу Королеву из-за короткого наряда на детском празднике

Певица продолжает удивлять поклонников отсутствием вкуса, опубликовав новое фото в Instagram. Они раскритиковали Наташу Королеву из-за короткого наряда на детском празднике.

Многие подписчики назвали его футболкой и призвали исполнительницу не смущать малышей неуместным внешним видом. Недоброжелатели даже назвали ее “колхозницей”, отметив, что знаменитость могла испугать ребят. Наташа Королева довольна посещением мероприятия, испытав позитивные эмоции, а также наслаждалась обществом детей.

Поклонники раскритиковали Наташу Королеву из-за короткого наряда на детском празднике


Пользователи сетей считают, что артистка должна поменять стилиста, потому что в последнее время часто позирует перед камерами с неудачной прической или одеждой, делающей ее старше своих лет. Самые преданные фанаты считают, что звезда отличается от своих коллег, экспериментируя со своим внешним видом, а также сохраняет молодость в душе.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:54
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