Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день рождения пони
Дочери звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм исполнилось семь лет. Знаменитые родители очень любят своих детей и балуют их оригинальными подарками по праздникам. Так имениннице Харпер они подарили пони.
На этот раз Виктория и Дэвид презентовали девочке на день рождения пони. Харпер уже давно мечтает о верховой езде и маленьком пони. Звездные родители отметили, что малышка регулярно посещала занятия по верховой езде с профессионалами.
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По данным зарубежных СМИ, «живой» подарок обошелся супругам в семь тысяч фунтов стерлингов, в переводе на рубли это около 600 тысяч.