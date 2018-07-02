Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день рождения пони





На этот раз Виктория и Дэвид презентовали девочке на день рождения пони. Харпер уже давно мечтает о верховой езде и маленьком пони. Звездные родители отметили, что малышка регулярно посещала занятия по верховой езде с профессионалами.



[center] На этот раз Виктория и Дэвид презентовали девочке на день рождения пони. Харпер уже давно мечтает о верховой езде и маленьком пони. Звездные родители отметили, что малышка регулярно посещала занятия по верховой езде с профессионалами.[center]

По данным зарубежных СМИ, «живой» подарок обошелся супругам в семь тысяч фунтов стерлингов, в переводе на рубли это около 600 тысяч.