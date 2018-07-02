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Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день рождения пони

Дочери звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм исполнилось семь лет. Знаменитые родители очень любят своих детей и балуют их оригинальными подарками по праздникам. Так имениннице Харпер они подарили пони.

Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день рождения пони


На этот раз Виктория и Дэвид презентовали девочке на день рождения пони. Харпер уже давно мечтает о верховой езде и маленьком пони. Звездные родители отметили, что малышка регулярно посещала занятия по верховой езде с профессионалами.

[center]Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день рождения пони


По данным зарубежных СМИ, «живой» подарок обошелся супругам в семь тысяч фунтов стерлингов, в переводе на рубли это около 600 тысяч.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:02
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