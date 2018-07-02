Валентина Матвиенко в Мордовии станцевала под песню Ольги Бузовой
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в компании губернатора Мордовии Владимира Волкова и мэра Саранска Петра Тултаева устроила публичные танцы под песню Ольги Бузовой «Мало половин».
Как оказалось, местные волонтеры, работающие на Чемпионате мира по футболу, каждый день начинают с разминки под популярный хит, а в этот раз к ним присоединились российский политик РФ и местная администрация.
Видео с необычными танцами тут же попало в Сеть, где мгновенно было растиражировано и приобрело популярность.
Напомним, что песня «Мало половин» была награждена премией МУЗ-ТВ в категории «Лучшая песня Рунета», а сама Ольга взволнованно благодарила поклонников за их выбор.
https://youtu.be/qEHsBPNErvA
Как оказалось, местные волонтеры, работающие на Чемпионате мира по футболу, каждый день начинают с разминки под популярный хит, а в этот раз к ним присоединились российский политик РФ и местная администрация.
Видео с необычными танцами тут же попало в Сеть, где мгновенно было растиражировано и приобрело популярность.
Пользователи поспешили высказать свое отношение к данному перфомансу и в целом комментарии были положительными.
Напомним, что песня «Мало половин» была награждена премией МУЗ-ТВ в категории «Лучшая песня Рунета», а сама Ольга взволнованно благодарила поклонников за их выбор.
https://youtu.be/qEHsBPNErvA