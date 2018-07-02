АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Валентина Матвиенко в Мордовии станцевала под песню Ольги Бузовой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в компании губернатора Мордовии Владимира Волкова и мэра Саранска Петра Тултаева устроила публичные танцы под песню Ольги Бузовой «Мало половин».

Как оказалось, местные волонтеры, работающие на Чемпионате мира по футболу, каждый день начинают с разминки под популярный хит, а в этот раз к ним присоединились российский политик РФ и местная администрация.

Валентина Матвиенко в Мордовии станцевала под песню Ольги Бузовой

Видео с необычными танцами тут же попало в Сеть, где мгновенно было растиражировано и приобрело популярность.

Пользователи поспешили высказать свое отношение к данному перфомансу и в целом комментарии были положительными.

Валентина Матвиенко в Мордовии станцевала под песню Ольги Бузовой

Напомним, что песня «Мало половин» была награждена премией МУЗ-ТВ в категории «Лучшая песня Рунета», а сама Ольга взволнованно благодарила поклонников за их выбор.

https://youtu.be/qEHsBPNErvA
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сетях было опубликовано видео НЛО 11-летней
Два реальных НЛО поразили своим внешним видом
Ольга Бузова заплакала после победы сборной
В Великобритании провели репетицию похорон
Андрей Чуев признался, что называет свою
Путешественник во времени опубликовал видео с
Седокова опубликовала видео зажигательного танца
Британцы запечатлели на камеры массивный и
Ученые до сих пор не могут пояснить феномен
Валентина Матвиенко в Мордовии станцевала под
Невеста Данилы Козловского Ольга Зуева позирует
Никита Турчин восхищается Алианой Устиненко
Жители Челябинска заметили приближение к городу
Ортопеды рассказали о тяжелых последствиях
Радиационное трение может неестественно ускорять
Британские спецслужбы 50 лет занимались поисками
Александра Черно заявила, что если она не уйдет в
Исследователи заметили срочную эвакуацию
Александр Гобозов и Алиана Устиненко сильно
Смертельный отдых: Тунис – новая «кузница» кадров
Криптовалюты внедрились в туристическую отрасль в
В Австралии любопытная туристка чуть не стала
Леонид Якубович признался, что живет отдельно от
Ольга Рапунцель сообщила, что они всем семейством
Ксения Бородина нарисовала цвета флага Сербии
Японцы запечатлели на видео яркий “крутящийся” НЛО
Россия развеяла миф о русской неулыбчивости
Ученые из Канады разработали структуру для
К 2020 году бренд Viatti шинного комплекса KAMA
Загадочный сигнал из бездны Мексиканского залива
Просмотреть все новости