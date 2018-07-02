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Никита Турчин восхищается Алианой Устиненко

Бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин, который пришел на телепроект «Дом-2» дабы найти свою любовь, восхитился бывшей супругой Александра Гобозова – Алианой Устиненко. Свой новый пост в микроблоге он посвятил ей и ее сыну Роберту.

В частности, парень написал, что у него с трудом укладывается в голове то, что в одной маленькой и очень хрупкой девушке, совмещается сразу очень много личностей – успешная бизнес леди, прекрасная жена, интересный собеседник, верный друг, заботливая мама и обольстительная красотка.

Никита Турчин восхищается Алианой Устиненко

Также он отметил и ее сына. По словам Никиты, Роберту всего 4 года, но по развитию и уровню IQ малыш может посоревноваться со многими участниками реалити-шоу.

«Непосредственность Робика меня забавляет! На днях он спросил у Алианы: «Мама, почему ты не Папа?», - написал Турчин, поинтересовавшись у подписчиков, есть ли у родителей мальчика шанс снова быть вместе или Алиане придется и дальше совмещать в себе сразу две роли – мамы и папы.

Стоит сказать, мнение поклонников экстрасенса разделились. Одни писали о том, что примирение Гобозова и Устиненко не за горами, другие наоборот были не столь оптимистичны, отметив, что супруги больше никогда не воссоединятся, поскольку не подходят друг другу.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:16
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