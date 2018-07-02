Нюша без макияжа напугала фанатов измождённым видом

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 1 Июл 2018 в 2:26 PDT

На коротком видео в instagram Нюша в преддверии футбольного матча желает удачи российской сборной в игре с испанской командой, при этом сама певица находится в Испании. Данный факт немного покоробил футбольных фанатов, так как, по их мнению, настоящая болельщица не должна говорить о любви к команде одной станы, в то время как сама находится в той, против которой играет первая.Однако многим поклонникам Нюши оказалось всё равно на спортивные предпочтения певицы, потому что их озадачил её внешний вид. Они рассмотрели звезду, и им показалось, что она в положении, потому что не показывает свою фигуру ниже груди. К тому же певица была без макияжа, выглядев крайне измождённой. В комментариях подписчики советовали Нюше проконсультироваться у врача, так как здоровье важнее футбола и всего остального.