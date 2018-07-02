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Наследница Кристины Орбакайте Клавдия восхитила своим шпагатом пользователей сетей

Певица решила опубликовать в Instagram фото, посвященное успехам Клавдии. Пользователи сетей были восхищены шпагатом наследницы Кристины Орбакайте, написав много лестных комплиментов в адрес малышки.

Она сделала растяжку на надувном единороге, хотя игрушка являлась не самым удачным местом для съемок. Звездная мама отметила, что дочка долгое время пыталась добиться результата, а сейчас могла показать свои возможности на фоне красивого пейзажа. Подписчики сразу стали обсуждать карьеру Клавдии, называя ее красивым и талантливым ребенком.

Наследница Кристины Орбакайте Клавдия восхитила своим шпагатом пользователей сетей


Многие люди не сомневаются, что дочь Кристины Орбакайте станет балериной или звездой художественной гимнастики. Некоторые лица считают, что она покорит подиум или сцену, продолжив профессию династии, а также станет достойной конкуренткой Волочковой.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:55
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