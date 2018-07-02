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Майкл Дуглас гордится вышедшим из тюрьмы сыном

39-летний Кэмерон, старший наследник голливудского актера Майкла Дугласа, два года назад вышел из тюрьмы. За хранение героина он провел за решеткой семь лет. Сейчас сын артиста начал новую жизнь: он влюблен и вместе со своей избранницей воспитывает дочь.

Майкл Дуглас гордится вышедшим из тюрьмы сыном


Не так давно известный американский актер Майкл Дуглас пообщался с журналистами, которым заявил, что гордится своим сыном, который самостоятельно справляется со всеми трудностями.

Майкл Дуглас гордится вышедшим из тюрьмы сыном


Кэмерон Дуглас стал отцом в конце прошлого года: Вивиан Тибес, инструктор по йоге, родила дочь, которую они назвали Луа. Девочка стала первой внучкой голливудского актера.

Стоит напомнить, что Майкл Дуглас воспитывает еще двоих наследников вместе с Кэтрин Зета-Джонс: 17-летнего сына Дилана и 15-летнюю Кери.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:55
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