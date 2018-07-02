Майкл Дуглас гордится вышедшим из тюрьмы сыном

Не так давно известный американский актер Майкл Дуглас пообщался с журналистами, которым заявил, что гордится своим сыном, который самостоятельно справляется со всеми трудностями.Кэмерон Дуглас стал отцом в конце прошлого года: Вивиан Тибес, инструктор по йоге, родила дочь, которую они назвали Луа. Девочка стала первой внучкой голливудского актера.Стоит напомнить, что Майкл Дуглас воспитывает еще двоих наследников вместе с Кэтрин Зета-Джонс: 17-летнего сына Дилана и 15-летнюю Кери.