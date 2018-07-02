Девушка блогер с монобровью призвала не стесняться своей уникальности
21-летняя модель, а также блогер София Хаджипантели обрела популярность благодаря своей моноброви, когда популярные СМИ весной обнаружили ее страницу. Сейчас девушка использует свой блог не только для рассказов о себе, но и для мотивации других не стесняться своей уникальности.
Модель греко-кипрского происхождения отмечает, что люди имеют право выглядеть так, как им нравится, особенно, если природа наделила их некоторой особенностью. София призвала других девушек не стесняться своей внешности. Кроме того, она призвала своих подписчиков не обращать внимание на недоброжелателей, а также любить себя, не подстраиваясь под ныне существующие шаблоны красоты.
Модель греко-кипрского происхождения отмечает, что люди имеют право выглядеть так, как им нравится, особенно, если природа наделила их некоторой особенностью. София призвала других девушек не стесняться своей внешности. Кроме того, она призвала своих подписчиков не обращать внимание на недоброжелателей, а также любить себя, не подстраиваясь под ныне существующие шаблоны красоты.