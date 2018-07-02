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Краснодарцы порадовали Диму Билана именной звездой в торговом центре города

Певец после гастролей в кубанской столице опубликовал новое фото в Instagram, восхитившее его поклонников. Краснодарцы порадовали Диму Билана именной звездой в торговом центре города, вызвав у него много позитивных эмоций.

Исполнитель присутствовал на открытии местной “Аллеи славы” и позировал рядом со своим подарком от местных жителей. Он признался, что традиция тронула его уважением и любовью к работе артистов, а подписчики сразу написали много комплиментов в адрес Димы Билана. Они сразу поздравили звезду с заслуженной наградой, упомянув о большом количестве хитов.

Краснодарцы порадовали Диму Билана именной звездой в торговом центре города


Такое событие является значимым для любой известной личности, но певец заслужил признание народа. Пользователи сетей были рады увидеть кумира в добром здравии, пожелав ему хорошего настроения и творческих успехов.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:10
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