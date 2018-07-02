Поклонники раскритиковали Анну Седокову за неумелый фотошоп на фото в полосатом купальнике
Певица решила немного отдохнуть во Франции и опубликовала новое фото в Instagram, надев для такого случая полосатый купальник. Поклонники раскритиковали Анну Седокову за неумелый фотошоп вместо работы над своей фигурой.
Исполнительница позирует перед камерой на краю бассейна, приняв сексуальную позу. Однако подписчики заметили полосы, исказившие очертания бюста и талии звезды, после чего обратили внимание на странный вид досок, исчезающих под ее ногами. Недоброжелатели сразу воспользовались моментом, чтобы написать много негативных сообщений в адрес Анны Седоковой.
Они считают ее фигуру далекой от совершенства из-за попыток улучшить внешний вид таким способом. Кроме того, артистка выбрала неудачный пляжный наряд, не умея пользоваться фотошопом. Самые преданные фанаты поспешили исправить ситуацию, назвав знаменитость красивой и талантливой особой, а пользователи сетей были удивлены, что она наслаждается отдыхом после проблем с наследницей.
Исполнительница позирует перед камерой на краю бассейна, приняв сексуальную позу. Однако подписчики заметили полосы, исказившие очертания бюста и талии звезды, после чего обратили внимание на странный вид досок, исчезающих под ее ногами. Недоброжелатели сразу воспользовались моментом, чтобы написать много негативных сообщений в адрес Анны Седоковой.
Они считают ее фигуру далекой от совершенства из-за попыток улучшить внешний вид таким способом. Кроме того, артистка выбрала неудачный пляжный наряд, не умея пользоваться фотошопом. Самые преданные фанаты поспешили исправить ситуацию, назвав знаменитость красивой и талантливой особой, а пользователи сетей были удивлены, что она наслаждается отдыхом после проблем с наследницей.