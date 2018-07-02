Поклонники раскритиковали Анну Седокову за неумелый фотошоп на фото в полосатом купальнике

Исполнительница позирует перед камерой на краю бассейна, приняв сексуальную позу. Однако подписчики заметили полосы, исказившие очертания бюста и талии звезды, после чего обратили внимание на странный вид досок, исчезающих под ее ногами. Недоброжелатели сразу воспользовались моментом, чтобы написать много негативных сообщений в адрес Анны Седоковой.Они считают ее фигуру далекой от совершенства из-за попыток улучшить внешний вид таким способом. Кроме того, артистка выбрала неудачный пляжный наряд, не умея пользоваться фотошопом. Самые преданные фанаты поспешили исправить ситуацию, назвав знаменитость красивой и талантливой особой, а пользователи сетей были удивлены, что она наслаждается отдыхом после проблем с наследницей.