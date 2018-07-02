АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Поклонники раскритиковали Анну Седокову за неумелый фотошоп на фото в полосатом купальнике

Певица решила немного отдохнуть во Франции и опубликовала новое фото в Instagram, надев для такого случая полосатый купальник. Поклонники раскритиковали Анну Седокову за неумелый фотошоп вместо работы над своей фигурой.

Исполнительница позирует перед камерой на краю бассейна, приняв сексуальную позу. Однако подписчики заметили полосы, исказившие очертания бюста и талии звезды, после чего обратили внимание на странный вид досок, исчезающих под ее ногами. Недоброжелатели сразу воспользовались моментом, чтобы написать много негативных сообщений в адрес Анны Седоковой.

Поклонники раскритиковали Анну Седокову за неумелый фотошоп на фото в полосатом купальнике


Они считают ее фигуру далекой от совершенства из-за попыток улучшить внешний вид таким способом. Кроме того, артистка выбрала неудачный пляжный наряд, не умея пользоваться фотошопом. Самые преданные фанаты поспешили исправить ситуацию, назвав знаменитость красивой и талантливой особой, а пользователи сетей были удивлены, что она наслаждается отдыхом после проблем с наследницей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Девушка блогер с монобровью призвала не
Краснодарцы порадовали Диму Билана именной
ЧМ-2018: Бразилия уверенно обыгрывает Мексику
Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за
Дэвид Бекхэм вместо просмотра ЧМ по футболу
Григорий Лепс рассказал о случаях выхода к
Альбина Джанабаева показала кадры со съемок
Несколько НЛО летали в горах Китая
Призрак Белой Дамы из чешского замка
Парень из Астрахани стал лысым после проигранной
Ксения Бородина показала, как ее младшая дочка
Алсу с детьми вернулась жить в Россию
Компьютеры попали под атаку неудаляемого вируса
В Свердловской области девушка погибла от удара
Поклонники заметили призрачное лицо Жанны Фриске
Пришельцы нашли Атлантиду возле берегов Мексики и
Лада Дэнс без макияжа напугала поклонников
Олег Майами показал поклонникам новую девушку
Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день
Нюша без макияжа напугала фанатов измождённым
Ученые: Разорвавшая звезду черная дыра стала
Дмитрий Тарасов может лишиться работы прямо
Ученые: Камни для строительства Стоунхенджа
Ольга Бузова призвала своих подписчиков
Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие
Крестной мамой ребенка Ольги Рапунцель и Дмитрия
Сдержала слово: Наталья Водянова отдала миллион
Певица Валерия нашла особое место для покоя и
Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит
Просмотреть все новости