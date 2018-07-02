Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших детей







Поклонники знаменитых супругов пришли в восторг от их очаровательных «болельщиков», а также отметили что дети здорово подросли. Многие фанаты заявили, что Энрике и Анне повезло: малышка похожа на мать, а сыночек на отца.Напомним, что в конце прошлого года Курникова и Иглесиас стали родителями впервые. Стоит отметить, что данная новость стала шокирующей для поклонников пары, поскольку Анна очень тщательно скрывала свою беременность.