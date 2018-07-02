Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших детей
Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе со своими маленькими наследниками активно следят за двумя сборными ЧМ-2018: Россией и Испанией. Это можно увидеть по снимкам теннисистки в Instagram: она опубликовала фотографии двойняшек в футбольных формах. Родители малышей нашли компромисс, поэтому Люси и Николас примерили формы обеих команд.
Поклонники знаменитых супругов пришли в восторг от их очаровательных «болельщиков», а также отметили что дети здорово подросли. Многие фанаты заявили, что Энрике и Анне повезло: малышка похожа на мать, а сыночек на отца.
Напомним, что в конце прошлого года Курникова и Иглесиас стали родителями впервые. Стоит отметить, что данная новость стала шокирующей для поклонников пары, поскольку Анна очень тщательно скрывала свою беременность.
Поклонники знаменитых супругов пришли в восторг от их очаровательных «болельщиков», а также отметили что дети здорово подросли. Многие фанаты заявили, что Энрике и Анне повезло: малышка похожа на мать, а сыночек на отца.
Напомним, что в конце прошлого года Курникова и Иглесиас стали родителями впервые. Стоит отметить, что данная новость стала шокирующей для поклонников пары, поскольку Анна очень тщательно скрывала свою беременность.