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Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших детей

Звездная пара Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе со своими маленькими наследниками активно следят за двумя сборными ЧМ-2018: Россией и Испанией. Это можно увидеть по снимкам теннисистки в Instagram: она опубликовала фотографии двойняшек в футбольных формах. Родители малышей нашли компромисс, поэтому Люси и Николас примерили формы обеих команд.

Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших детей


Поклонники знаменитых супругов пришли в восторг от их очаровательных «болельщиков», а также отметили что дети здорово подросли. Многие фанаты заявили, что Энрике и Анне повезло: малышка похожа на мать, а сыночек на отца.

Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших детей

Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших детей


Напомним, что в конце прошлого года Курникова и Иглесиас стали родителями впервые. Стоит отметить, что данная новость стала шокирующей для поклонников пары, поскольку Анна очень тщательно скрывала свою беременность.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00
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