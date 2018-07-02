Александра Черно заявила, что если она не уйдет в отпуск, то сойдет с ума

«Вторник, среда, особенно разбор и пятница... это просто жесть. Ненавижу такое состояние. Как же мне хочется спокойствия и тихих размеренных отношений», - написала девушка.

По ее словам, когда ее возлюбленный Иосиф Оганесян злится, то становится просто невыносим, а от этого сердится начинает она, еще больше заводится и в их паре снова происходит ссора.Саша отмечает, что ей очень хочется, чтобы они с женихом закрывали глаза на какие-то мелочи, слышали друг друга, подстраивались и делали все то, о чем они друг у друга просят.Кроме того, Черно призналась, что очень от всего устала и хочет отправиться в отпуск, дабы немного отдохнуть, иначе она сойдет с ума.Стоит сказать, что девушка далеко не первая участница, которая жалуется на невыносимую обстановку на телестройке. Ранее из-за отсутствия отдыха проект покинула Лена Хромина, а также под угрозой ухода выходные требовала Марго Овсянникова и Дарья Друзьяк.