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Александра Черно заявила, что если она не уйдет в отпуск, то сойдет с ума

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно пожаловалась подписчикам на неудачную неделю. По ее словам, все дни она находилась в состоянии, которое ненавидит больше всего на свете, уточнив, что сейчас уже все хорошо.

«Вторник, среда, особенно разбор и пятница... это просто жесть. Ненавижу такое состояние. Как же мне хочется спокойствия и тихих размеренных отношений», - написала девушка.

Александра Черно заявила, что если она не уйдет в отпуск, то сойдет с ума

По ее словам, когда ее возлюбленный Иосиф Оганесян злится, то становится просто невыносим, а от этого сердится начинает она, еще больше заводится и в их паре снова происходит ссора.

Саша отмечает, что ей очень хочется, чтобы они с женихом закрывали глаза на какие-то мелочи, слышали друг друга, подстраивались и делали все то, о чем они друг у друга просят.

Александра Черно заявила, что если она не уйдет в отпуск, то сойдет с ума

Кроме того, Черно призналась, что очень от всего устала и хочет отправиться в отпуск, дабы немного отдохнуть, иначе она сойдет с ума.

Стоит сказать, что девушка далеко не первая участница, которая жалуется на невыносимую обстановку на телестройке. Ранее из-за отсутствия отдыха проект покинула Лена Хромина, а также под угрозой ухода выходные требовала Марго Овсянникова и Дарья Друзьяк.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:38
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