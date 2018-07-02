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Дэвид Бекхэм вместо просмотра ЧМ по футболу наслаждается ловлей рыбы в Исландии

Поклонники бывшего спортсмена были удивлены, заметив его безразличие к ЧМ. Дэвид Бекхэм вместо просмотра футбола наслаждается ловлей рыбы в Исландии, показав фото с трофеями в Instagram.

Британский красавец стал примерным семьянином и часто посещает светские мероприятия, а также любит проводить время на природе. Он отметил, что восхищен поездкой в прекрасную страну с гостеприимными людьми, а также радуется заслуженному улову. Подписчики недоумевали, почему игрок не пожелал поддержать своих соотечественников, которые будут играть с футболистами Колумбии.

Дэвид Бекхэм вместо просмотра ЧМ по футболу наслаждается ловлей рыбы в Исландии


Многие пользователи сетей написали лестные сообщения в адрес Дэвида Бекхэма, пожелав ему удачи в рыбалке. Некоторые лица отметили, что природа Исландии напоминает Сахалин, а также стали вспоминать о слухах, касающихся разрыва отношений между их кумиром и супругой Викторией.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:40
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