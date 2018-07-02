Смертельный отдых: Тунис – новая «кузница» кадров для ИГИЛ

Причиной, по которой европейские страны были вынуждены принять такое, послужили участившиеся сообщения о росте террористической угрозы в стране. Естественно, такое резкое «изолирование» Туниса привело к тому, что спрос на местные путевки в значительной степени снизился. Это, в свою очередь, дало мощный толчок для увеличения уровня безработицы и ослаблению экономики в целом.Не исключено, что Тунис уверенными шагами двигается к тому, чтобы превратиться в новый оплот международного терроризма. С таким заявлением ранеебывший глава боевиков запрещенной группировки ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади. С учетом того, что руководит террористамииз Туниса Джалалудин аль-Туниси, говорить о спокойствии в регионе не приходится.Так почему же Тунис, некогда пользующийся репутацией наиболее безопасной в своем регионе страны, неожиданно стал «кузницей кадров» для радикальных исламистов? Серии революционных потрясений на Ближнем Востоке, взявшие свое начало в этой североафриканской стране, послужили главным толчком, спровоцировавшим акции протестов среди населения и массовое вступление в ряды террористов. Так называемая «Арабская весна» привела к смене власти в Тунисе, в результате чего пост президента покинул бессменный лидер Зина аль-Абедина Бен Али.С того самого момента Тунис стал поставщиком «кадров» для радикальных группировок. Как информирует консалтинговая компания Soufan Group, количество тунисских наемников, вступивших в ряды ИГИЛ(террористическая организация запрещена в РФ), составляет около трех тысяч человек.Изначально члены группировки из Туниса действовали в Европе, однако в 2013 году прогремел мощный взрыв и в самом Тунисе: смертник подорвался около отеля Ryadh Palms. Естественно, авторитет курортного государства сильно пошатнулся в глазах туристов со всего мира.Однако жирную точку в развитии туристического бизнеса в стране поставилв Бардо в 2015 году. Мир был буквально потрясен нападением на музей и обстрелом путешественников. Тогда террористы расстреляли автобусы, проникли на территорию здания и взяли в заложники не один десяток человек. Более 60 туристов пострадали, 21 из которых погибли.Следующий мощный теракт произошел несколько месяцев спустя в курортном городе Сус. Тогда от рук радикальных исламистов 70 человек пострадали, 40 человек погибли. Трагический инцидент произошел на пляже, расположенном рядом с местным популярным отелем. Приблизившись к берегу на лодке, боевики расстреляли отдыхающих туристов. В основном жертвами случившегося стали немцы, британцы, бельгийцы и французы.В ноябре 2015 года, несколько месяцев спустя, в центре столицы прогремел мощный взрыв: смертник подорвал автобус с сотрудниками охраны президента страны. В результате 13 человек погибли, 20 получили различные ранения. Ответственность за теракт взяли на себя боевики из ИГИЛ.За еще одним актом агрессии последовала волна протестов среди мирных граждан. Тысячи людей выходили на улицы и призывали местные власти сделать хоть что-нибудь для обеспечения безопасности в стране. Из-за того, что многие турагентства буквально поставили «крест» на Тунисе, в стране ввели режим чрезвычайного положения. Полицейские же занялись охраной приезжих.Однако обелить репутацию и вернуть статус благонадежной для отдыха страны Тунису так и не удалось. Усугубляют ситуацию непрекращающиеся сообщения о новых обосновавшихся в регионе террористических ячейках. К примеру, летом прошлого года МВД проинформировало оготовящегося со стороны ИГИЛ захвата территорий на юге Туниса. А с начала текущего года была раскрытарадикальных исламистов на северо-западе страны.Как итог: Тунис живет в непрекращающемся режиме чрезвычайного положения. Все это лишний раз подтверждает, что разговоры властей об усилении мер безопасности – это только прикрытие, за которым скрывается настоящая угроза. Такие негативные изменения обусловлены глубоким экономическим кризисом и повышением уровня безработицы и бедности. Эти факторы и способствуют усилению экстремистских настроений и массовому переходу в ряды радикальных исламистов.