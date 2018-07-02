Григорий Лепс рассказал о случаях выхода к зрителям в нетрезвом состоянии на шоу рэпера Басты

Знаменитость впервые решил откровенно рассказать гостям о вредной привычке, так как их больше всего волновала данная тема. Многие фанаты знали, что известные артисты могут себе позволить такое поведение, но в данном случае эти события случались с исполнителем только в молодые годы.Тогда Григорий Лепс выступал перед публикой в сочинском ресторане, после чего всего пару раз выходил на сцену в таком виде. Он признался, что мог выпить после работы, но никогда не позволял себе употреблять напитки во время концерта. Пользователи сетей позитивно оценили откровения звезды, после чего назвали его самым уверенным и харизматичным человеком. Им приятно были смотреть на честные ответы кумира, не пытающегося приукрасить события из реальной жизни.