АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Григорий Лепс рассказал о случаях выхода к зрителям в нетрезвом состоянии на шоу рэпера Басты

Григорий Лепс рассказал о случаях выхода к зрителям в нетрезвом состоянии на шоу рэпера Басты. Он также ответил на вопросы людей, касающиеся его творчества и личной жизни.

Знаменитость впервые решил откровенно рассказать гостям о вредной привычке, так как их больше всего волновала данная тема. Многие фанаты знали, что известные артисты могут себе позволить такое поведение, но в данном случае эти события случались с исполнителем только в молодые годы.

Григорий Лепс рассказал о случаях выхода к зрителям в нетрезвом состоянии на шоу рэпера Басты


Тогда Григорий Лепс выступал перед публикой в сочинском ресторане, после чего всего пару раз выходил на сцену в таком виде. Он признался, что мог выпить после работы, но никогда не позволял себе употреблять напитки во время концерта. Пользователи сетей позитивно оценили откровения звезды, после чего назвали его самым уверенным и харизматичным человеком. Им приятно были смотреть на честные ответы кумира, не пытающегося приукрасить события из реальной жизни.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Девушка блогер с монобровью призвала не
Краснодарцы порадовали Диму Билана именной
ЧМ-2018: Бразилия уверенно обыгрывает Мексику
Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за
Дэвид Бекхэм вместо просмотра ЧМ по футболу
Григорий Лепс рассказал о случаях выхода к
Альбина Джанабаева показала кадры со съемок
Несколько НЛО летали в горах Китая
Призрак Белой Дамы из чешского замка
Парень из Астрахани стал лысым после проигранной
Ксения Бородина показала, как ее младшая дочка
Алсу с детьми вернулась жить в Россию
Компьютеры попали под атаку неудаляемого вируса
В Свердловской области девушка погибла от удара
Поклонники заметили призрачное лицо Жанны Фриске
Пришельцы нашли Атлантиду возле берегов Мексики и
Лада Дэнс без макияжа напугала поклонников
Олег Майами показал поклонникам новую девушку
Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день
Нюша без макияжа напугала фанатов измождённым
Ученые: Разорвавшая звезду черная дыра стала
Дмитрий Тарасов может лишиться работы прямо
Ученые: Камни для строительства Стоунхенджа
Ольга Бузова призвала своих подписчиков
Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие
Крестной мамой ребенка Ольги Рапунцель и Дмитрия
Сдержала слово: Наталья Водянова отдала миллион
Певица Валерия нашла особое место для покоя и
Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит
Просмотреть все новости