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Сдержала слово: Наталья Водянова отдала миллион рублей на развитие футбола в России после победы российской сборной

Команда Испании едет домой после поражения в 1/8 финала ЧМ-2018. Накануне игры некоторые звезды дали слово поклонникам что-либо сделать, если российские футболисты выиграют. Одной из таких знаменитостей является Наталья Водянова. Модель сдержала слово и лишилась миллиона рублей, который пойдет на развитие футбола в России.

Сдержала слово: Наталья Водянова отдала миллион рублей на развитие футбола в России после победы российской сборной


Наталья Водянова, пообещавшая фанатам вложить в развитие российского футбола один миллион рублей в случае победы сборной России в 1/8 финала, также дала слово станцевать Калинку в Лужниках перед финальным матчем. Поклонники звезды, да и не только, с нетерпением ждут выполнения обещанного.

Сдержала слово: Наталья Водянова отдала миллион рублей на развитие футбола в России после победы российской сборной


Рэп-исполнитель T-killah также решился на выполнение своего обещания. Музыкант сказал, что набьет тату на лице, в случае победы российских спортсменов. Теперь щека артиста украшена надписью - «Россия Игорь».

Стоит напомнить, что 1 июля российская сборная одержала победу над испанской в рамках ЧМ-2018. Два часа футболисты России стойко оборонялись, не позволяя сильному сопернику забить гол. Игорь Акинфеев дважды поймал мяч в послематчевых пенальти, обеспечив тем самым российской сборной билет в ¼ финала. Сборная России 7 июля играет с Хорватией.

🇷🇺🤘🏼

Публикация от T-killah (@t_killah)

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:30
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