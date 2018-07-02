Александр Гобозов и Алиана Устиненко сильно повздорили на Острове любви
С тех пор, как экс-участница телепроекта «Дом-2» Алиана Устиненко прилетела на Остров любви, многие зрители были уверены в том, что она помирится с Александром Гобозовым и они продолжат жить в периметре, но уже как пара.
Однако этого не произошло. Несмотря на то, что мужчина жил и спал в одной комнате с экс-супругой, он не стал бегать за ней в надежде на примирение. Вместо этого Саша продолжил проявлять внимание к Ольге Жариковой и они даже на время сошлись, что не понравилось Алиане.
Девушка стала закатывать скандалы, обвинять экс-мужа в том, что он абсолютно не проводит времени со своим сыном, хотя слезно умолял ее, чтоб Роберт приехал на Сейшелы вместе с ней.
Причем конфликты дошли до того, что бывшие супруги решили выяснить свои отношения на Лобном, припомнив друг другу былые обиды.
«Не в первый раз мне делают больно и не приятно. Но я не буду отвечать тем же, я лучше промолчу. Я не буду поливать грязью или унижать. Это не в моих целях. И пусть где-то я не идеальная, но я искренняя и добрая», - написала после этого в своем микроблоге Устиненко.
По ее словам, она приехала на Остров любви, чтобы поддержать Гобозова, но как оказалось, ее поддержка оказалась не нужной и осталась без благодарности.
Девушка отметила, что является таким человеком, которому всегда жалко других и который всегда придет на помощь, даже если нуждающийся обидел ее или сделал ей когда-то очень больно.
«Пусть на мое добро не отвечают добром, это уже показывает другого человека какой он, я такая какая я есть...», - призналась она.
Также Алиана отметила, что до отъезда в Москву осталось совсем немного времени, а потому ей хочется провести оставшиеся деньки с пользой, чем она с удовольствием и займется.