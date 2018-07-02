Александр Гобозов и Алиана Устиненко сильно повздорили на Острове любви

«Не в первый раз мне делают больно и не приятно. Но я не буду отвечать тем же, я лучше промолчу. Я не буду поливать грязью или унижать. Это не в моих целях. И пусть где-то я не идеальная, но я искренняя и добрая», - написала после этого в своем микроблоге Устиненко.

«Пусть на мое добро не отвечают добром, это уже показывает другого человека какой он, я такая какая я есть...», - призналась она.

Однако этого не произошло. Несмотря на то, что мужчина жил и спал в одной комнате с экс-супругой, он не стал бегать за ней в надежде на примирение. Вместо этого Саша продолжил проявлять внимание к Ольге Жариковой и они даже на время сошлись, что не понравилось Алиане.Девушка стала закатывать скандалы, обвинять экс-мужа в том, что он абсолютно не проводит времени со своим сыном, хотя слезно умолял ее, чтоб Роберт приехал на Сейшелы вместе с ней.Причем конфликты дошли до того, что бывшие супруги решили выяснить свои отношения на Лобном, припомнив друг другу былые обиды.По ее словам, она приехала на Остров любви, чтобы поддержать Гобозова, но как оказалось, ее поддержка оказалась не нужной и осталась без благодарности.Девушка отметила, что является таким человеком, которому всегда жалко других и который всегда придет на помощь, даже если нуждающийся обидел ее или сделал ей когда-то очень больно.Также Алиана отметила, что до отъезда в Москву осталось совсем немного времени, а потому ей хочется провести оставшиеся деньки с пользой, чем она с удовольствием и займется.