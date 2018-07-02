Альбина Джанабаева показала кадры со съемок нового клипа

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 2 Июл 2018 в 1:21 PDT

В видеоролике Альбина Джанабаева позирует перед объективом камеры, сидя за столом, а в руках у певицы небольшой веер. В комнате, где сидит артистка вся обстановка белого цвета, а также в кадре появляется Митя Фомин, одетый в костюм такого же цвета, как платье певицы. В описании к видеоролику звезда назвала себя и коллегу «семейкой Адамс», а своим подписчикам она пожелала хорошего понедельника.Видеоролик Альбины Джанабаевой анонсирует выход нового клипа. Подписчики певицы в комментариях написали комплименты, а некоторые выразили свою благодарность за тёплые пожелания. За короткий период времени видеоролик набрал очень много лайков.