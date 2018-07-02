АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Альбина Джанабаева показала кадры со съемок нового клипа

Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram выложила короткий видеоролик, который был сделан при помощи Boomerang. Таким образом, певица сообщила о скором выходе нового клипа.

Альбина Джанабаева показала кадры со съемок нового клипа


В видеоролике Альбина Джанабаева позирует перед объективом камеры, сидя за столом, а в руках у певицы небольшой веер. В комнате, где сидит артистка вся обстановка белого цвета, а также в кадре появляется Митя Фомин, одетый в костюм такого же цвета, как платье певицы. В описании к видеоролику звезда назвала себя и коллегу «семейкой Адамс», а своим подписчикам она пожелала хорошего понедельника.

Видеоролик Альбины Джанабаевой анонсирует выход нового клипа. Подписчики певицы в комментариях написали комплименты, а некоторые выразили свою благодарность за тёплые пожелания. За короткий период времени видеоролик набрал очень много лайков.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Девушка блогер с монобровью призвала не
Краснодарцы порадовали Диму Билана именной
ЧМ-2018: Бразилия уверенно обыгрывает Мексику
Анна Курникова поделилась фотоснимком подросших
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за
Дэвид Бекхэм вместо просмотра ЧМ по футболу
Григорий Лепс рассказал о случаях выхода к
Альбина Джанабаева показала кадры со съемок
Несколько НЛО летали в горах Китая
Призрак Белой Дамы из чешского замка
Парень из Астрахани стал лысым после проигранной
Ксения Бородина показала, как ее младшая дочка
Алсу с детьми вернулась жить в Россию
Компьютеры попали под атаку неудаляемого вируса
В Свердловской области девушка погибла от удара
Поклонники заметили призрачное лицо Жанны Фриске
Пришельцы нашли Атлантиду возле берегов Мексики и
Лада Дэнс без макияжа напугала поклонников
Олег Майами показал поклонникам новую девушку
Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день
Нюша без макияжа напугала фанатов измождённым
Ученые: Разорвавшая звезду черная дыра стала
Дмитрий Тарасов может лишиться работы прямо
Ученые: Камни для строительства Стоунхенджа
Ольга Бузова призвала своих подписчиков
Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие
Крестной мамой ребенка Ольги Рапунцель и Дмитрия
Сдержала слово: Наталья Водянова отдала миллион
Певица Валерия нашла особое место для покоя и
Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит
Просмотреть все новости