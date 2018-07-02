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Призрак Белой Дамы из чешского замка Рожмберк-над-Влтавой обретет покой после расшифровки надписи на портрете

Белая Дама из чешского замка Рожмберк-над-Влтавой является мистической достопримечательностью страны 6 столетий. Призрак обретет покой после расшифровки надписи на портрете, но пока люди не могут осуществить желание фантома.

Перхта Рожмберк жила в 15 веке, но потом девушка стала женой Яна Лихтенштейна. Мужчина имел темную душу и издевался над своей избранницей, устраивая оргии в замке, а также его родственники унижали невестку. Женщина до самой кончины жила в таком аду, не простив своего мучителя. Он проклял ее навечно, после чего дух жертвы вынужден скитаться по зданию, не причиняя вреда живым людям.

Призрак Белой Дамы из чешского замка Рожмберк-над-Влтавой обретет покой после расшифровки надписи на портрете


Последний владелец Петр Воковый благодаря призраку нашел ценные сокровища в стене, где исчезла Белая Дама, а фашисты боялись столкнуться с незримым существом. Оно приказало ученицам школы новой идеологии покинуть территорию замка, сбросив вниз флаг захватчиков. До сих пор женская фигурка появляется перед ошеломленными туристами и горожанами, запечатлевшим на камеры часть ее одежды.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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