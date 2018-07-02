Призрак Белой Дамы из чешского замка Рожмберк-над-Влтавой обретет покой после расшифровки надписи на портрете

Перхта Рожмберк жила в 15 веке, но потом девушка стала женой Яна Лихтенштейна. Мужчина имел темную душу и издевался над своей избранницей, устраивая оргии в замке, а также его родственники унижали невестку. Женщина до самой кончины жила в таком аду, не простив своего мучителя. Он проклял ее навечно, после чего дух жертвы вынужден скитаться по зданию, не причиняя вреда живым людям.Последний владелец Петр Воковый благодаря призраку нашел ценные сокровища в стене, где исчезла Белая Дама, а фашисты боялись столкнуться с незримым существом. Оно приказало ученицам школы новой идеологии покинуть территорию замка, сбросив вниз флаг захватчиков. До сих пор женская фигурка появляется перед ошеломленными туристами и горожанами, запечатлевшим на камеры часть ее одежды.