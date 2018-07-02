Несколько НЛО летали в горах Китая

Явление, заснятое на камеру, происходит в горной местности Китая, низ которой порос густым лесом. На кадрах виден полет двух светящихся НЛО между горными хребтами. Инопланетные корабли следуют друг за другом на небольшой высоте и средней скорости, вскоре скрываясь за горным уступом. После чего блестящие объекты вновь появляются и исчезают за другой стороной горной гряды.Видеоролик на самом деле представляет собой интересное содержание, однако пользователи Сети никак не могут отыскать оригинал записи на китайских ресурсах, без которого невозможно подтвердить подлинность этого видео.