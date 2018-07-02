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Ольга Рапунцель сообщила, что они всем семейством официально вернулись на телепроект «Дом-2»

Накануне 1 июня, дня, когда малышке исполнилось 3 месяца, ее родители, участники телепроекта «Дом-2», Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель провели крестины в одном из столичных храмов, а после отправились отмечать в ресторан.

А уже на следующий день, девушка сообщила, что они с дочкой и мужем наконец-то перевезли все вещи и переехали на «Дом-2».

Ольга Рапунцель сообщила, что они всем семейством официально вернулись на телепроект «Дом-2»

«Солнышко моё ясное! Доченька, моя Любовь! Наше чудо из чудес! Сегодня тебе 3 месяца. Расти здоровенькой, красивой, умной на радость маме и папе. Твоя улыбка — это бесценно! Мама и папа тебя очень любят наша принцесса», - написала Оля в своем микроблоге.

Также она пообещала подписчикам, что совсем скоро познакомит малышку с ними, а также откроет тайну ее имени.

Стоит сказать, что публика уже заждалась этого момента. Ежедневно в комментариях фанаты буквально заваливали молодую маму вопросами о том, на кого девочка похожа, и как ее зовут. Однако Рапунцель сохранила эту интригу до возвращения в периметр и теперь наконец раскроет лицо и имя дочери.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:55
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