Ольга Рапунцель сообщила, что они всем семейством официально вернулись на телепроект «Дом-2»

«Солнышко моё ясное! Доченька, моя Любовь! Наше чудо из чудес! Сегодня тебе 3 месяца. Расти здоровенькой, красивой, умной на радость маме и папе. Твоя улыбка — это бесценно! Мама и папа тебя очень любят наша принцесса», - написала Оля в своем микроблоге.

А уже на следующий день, девушка сообщила, что они с дочкой и мужем наконец-то перевезли все вещи и переехали на «Дом-2».Также она пообещала подписчикам, что совсем скоро познакомит малышку с ними, а также откроет тайну ее имени.Стоит сказать, что публика уже заждалась этого момента. Ежедневно в комментариях фанаты буквально заваливали молодую маму вопросами о том, на кого девочка похожа, и как ее зовут. Однако Рапунцель сохранила эту интригу до возвращения в периметр и теперь наконец раскроет лицо и имя дочери.