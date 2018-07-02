Ксения Бородина нарисовала цвета флага Сербии вместо России в попытке поддержать сборную на ЧМ-2018

После того, как подопечные Станислава Черчесова вышли с группы со второго места, жребий свел их со сборной Испании. Матч проходил на стадионе Лужники, который собрал около 70 тысяч болельщиков разного калибра – среди простых граждан на стадионе можно было встретить музыкантов, политиков, актеров, спортсменов, телевизионных деятелей и так далее. Кто не смог попасть на арену, наблюдал трансляцию дома, в баре с друзьями, на работе или в фан зонах – там, где был прямой эфир матча.Так, на волне всеобщего интереса к футболу, поддержать российскую сборную хотела и телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Для того, чтобы продемонстрировать себя фанаткой, девушка нарисовала на своей щеке флаг Российской Федерации, однако многие пользователи высмеяли это решение – если присмотреться к рисунку, то становится ясно, что поп-дива перепутала расположение главных цветов, нарисовав вместо триколора России флаг Сербии.Это стало серьезным поводом для хейтеров и ненавистников Бородиной, которые не упустили момент съязвить в комментариях и заявить, что девушка не искренне поддерживала команду страны, а лишь воспользовалась волной «всеобщего хайпа».