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Парень из Астрахани стал лысым после проигранной ставки во время матча Россия-Испания

Парень из Астрахани стал лысым после проигранной ставки во время матча Россия-Испания. Он был вынужден выполнить требования друзей, и опубликовал фото в сетях.

Обычные моменты для болельщиков привели его к печальным последствиям. Горожанин не хотел верить в победу отечественных спортсменов и поддерживал испанцев, будучи уверенным в их победе. Он лично сообщил приятелям о смене прически, если результаты окажутся иными, а потом процедура состоялась в местном баре.

Парень из Астрахани стал лысым после проигранной ставки во время матча Россия-Испания


Астраханец шутливо отметил, что стал походить на Ленина, так что его не стоит сильно критиковать. Кроме россиян многие звезды тоже исполнили свои обещания в случае победы соотечественников. Наталье Штурм придется съесть много бананов, а Наталья Водянова пожертвует на развитие футбола миллион рублей.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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