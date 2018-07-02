Пришельцы нашли Атлантиду возле берегов Мексики и сделали ее подводной базой для НЛО

Он также опубликовал в сетях фото, сделанное с помощью Google Maps. На нем хорошо заметен огромный объект в форме шара, который может быть внеземным кораблем гуманоидов. Кроме того, под водой на большой глубине находятся развалины огромных конструкций, напоминающих пирамиды.Такие идеальные пропорции сооружения могли сделать только цивилизации из космоса, оставив их для потомков. Сейчас здесь находятся НЛО и ведут наблюдения за планетой, но само открытие мужчины может принести пользу науке. Скептики после просмотра сюжета сразу заговорили о подводной горе и природных образованиях.