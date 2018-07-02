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Пришельцы нашли Атлантиду возле берегов Мексики и сделали ее подводной базой для НЛО

Впервые о существовании исчезнувшей Атлантиды говорил Платон, но до сих пор никто из ученых не смог найти следов исчезнувшей цивилизации. Сейчас аргентинец сообщил экспертам, что пришельцы нашли страну возле берегов Мексики и сделали ее подводной базой для НЛО.

Он также опубликовал в сетях фото, сделанное с помощью Google Maps. На нем хорошо заметен огромный объект в форме шара, который может быть внеземным кораблем гуманоидов. Кроме того, под водой на большой глубине находятся развалины огромных конструкций, напоминающих пирамиды.

Пришельцы нашли Атлантиду возле берегов Мексики и сделали ее подводной базой для НЛО


Такие идеальные пропорции сооружения могли сделать только цивилизации из космоса, оставив их для потомков. Сейчас здесь находятся НЛО и ведут наблюдения за планетой, но само открытие мужчины может принести пользу науке. Скептики после просмотра сюжета сразу заговорили о подводной горе и природных образованиях.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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