Ученые: Разорвавшая звезду черная дыра стала доказательством теории о расширении Вселенной

Уникальное событие в Arp299 раньше отвергалось многими специалистами, но когда объект начинает поглощать большое небесное тело, происходит свечение разных спектров, сопровождающееся потоками энергии, несущимися на большой скорости по пространству. В результате происходят изменения во Вселенной, замеченные астрономами.Многие ученые считали, что темная материя отталкивает различные элементы и становится виновниками расширения. Факты, связанные с прохождением потоков, имеющих свет и излучения, подтвердили информацию о масштабных процессах в космосе.