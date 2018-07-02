Зрители «Дома-2» уверены, что Марго Овсянникова влюбилась в Сергея Кучерова

Что касается самой Юли, которая с некоторых пор является ведущей реалити-шоу, то ситуация с экс-возлюбленным ей неприятна. Она не отрицает, что все еще любит его и не подпускает к себе новых мужчин, однако хочет поскорее избавиться от этого чувства, дабы начать жизнь с чистого листа.Маргарита Овсянникова, которая в последнее время сдружилась с Ефременковой и часто ходит с ней в караоке-бар, призналась, что раньше очень хорошо общалась с Сережей, но после его разрыва с Юлей, свое мнение она поменяла.Кроме того, она попыталась выяснить у парня, почему он так быстро забыл о той, с которой год строил отношения и которой пару месяцев назад сделал предложение. Однако тот не стал отвечать блондинке на провокационные вопросы и в грубой форме потребовал, чтоб она закрыла рот.На сегодняшний день конфликт между Кучеровым и Овсянниковой не закончен. Девушка открытым текстом называет его лузером, у которого за 30 лет единственным достижением были отношения с Ефременковой, и он умудрился их потерять.Что касается зрителей телестройки, то, по их мнению, Марго пытается не отмстить Сереже за Юлю, а наоборот, привлечь его внимание к себе. Они уверены, что участница влюбилась в парня, а потому и пытается всячески его задеть.