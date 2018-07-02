АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Зрители «Дома-2» уверены, что Марго Овсянникова влюбилась в Сергея Кучерова

Чуть больше недели назад на телепроект «Дом-2» вернулся Сергей Кучеров. Несмотря на то, что парень только недавно делал предложение руки и сердца Юлии Ефременковой, он уже готов к новым отношениям, о чем сообщил на Лобном в день своего прихода.

Что касается самой Юли, которая с некоторых пор является ведущей реалити-шоу, то ситуация с экс-возлюбленным ей неприятна. Она не отрицает, что все еще любит его и не подпускает к себе новых мужчин, однако хочет поскорее избавиться от этого чувства, дабы начать жизнь с чистого листа.

Зрители «Дома-2» уверены, что Марго Овсянникова влюбилась в Сергея Кучерова

Маргарита Овсянникова, которая в последнее время сдружилась с Ефременковой и часто ходит с ней в караоке-бар, призналась, что раньше очень хорошо общалась с Сережей, но после его разрыва с Юлей, свое мнение она поменяла.

Кроме того, она попыталась выяснить у парня, почему он так быстро забыл о той, с которой год строил отношения и которой пару месяцев назад сделал предложение. Однако тот не стал отвечать блондинке на провокационные вопросы и в грубой форме потребовал, чтоб она закрыла рот.

Зрители «Дома-2» уверены, что Марго Овсянникова влюбилась в Сергея Кучерова

На сегодняшний день конфликт между Кучеровым и Овсянниковой не закончен. Девушка открытым текстом называет его лузером, у которого за 30 лет единственным достижением были отношения с Ефременковой, и он умудрился их потерять.

Что касается зрителей телестройки, то, по их мнению, Марго пытается не отмстить Сереже за Юлю, а наоборот, привлечь его внимание к себе. Они уверены, что участница влюбилась в парня, а потому и пытается всячески его задеть.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские спецслужбы 50 лет занимались поисками
Александра Черно заявила, что если она не уйдет в
Исследователи заметили срочную эвакуацию
Александр Гобозов и Алиана Устиненко сильно
Смертельный отдых: Тунис – новая «кузница» кадров
Криптовалюты внедрились в туристическую отрасль в
В Австралии любопытная туристка чуть не стала
Леонид Якубович признался, что живет отдельно от
Ольга Рапунцель сообщила, что они всем семейством
Ксения Бородина нарисовала цвета флага Сербии
Японцы запечатлели на видео яркий “крутящийся” НЛО
Россия развеяла миф о русской неулыбчивости
Ученые из Канады разработали структуру для
К 2020 году бренд Viatti шинного комплекса KAMA
Загадочный сигнал из бездны Мексиканского залива
Рустам Солнцев высмеял несуществующее богатство
Пользователей сетей испугал паранормальный
Зрители «Дома-2» уверены, что Марго Овсянникова
Канадцы запечатлели на камеры парящих в небе
Ученые: “Ледяной человек” Отцы перед смертью
В РФ скоро появится удлиненный кроссовер
В России создан новый материал из
Юрий Лоза подверг критике игру сборной России в
Ученые: Первые в мире животные вызвали глобальное
Тимати подарил кольцо с бриллиантом четырехлетней
По мнению зрителей «Дома-2», Надежда Ермакова не
Хейтеры раскритиковали поздравление Дмитрия
По мнению пользователей Instagram, Ольга Ветер
Давид Анташвили покинул проект вслед за Викторией
Диетологи рассказали какие продукты для детей под
Просмотреть все новости