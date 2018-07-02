Зрители «Дома-2» уверены, что Марго Овсянникова влюбилась в Сергея Кучерова
Чуть больше недели назад на телепроект «Дом-2» вернулся Сергей Кучеров. Несмотря на то, что парень только недавно делал предложение руки и сердца Юлии Ефременковой, он уже готов к новым отношениям, о чем сообщил на Лобном в день своего прихода.
Что касается самой Юли, которая с некоторых пор является ведущей реалити-шоу, то ситуация с экс-возлюбленным ей неприятна. Она не отрицает, что все еще любит его и не подпускает к себе новых мужчин, однако хочет поскорее избавиться от этого чувства, дабы начать жизнь с чистого листа.
Маргарита Овсянникова, которая в последнее время сдружилась с Ефременковой и часто ходит с ней в караоке-бар, призналась, что раньше очень хорошо общалась с Сережей, но после его разрыва с Юлей, свое мнение она поменяла.
Кроме того, она попыталась выяснить у парня, почему он так быстро забыл о той, с которой год строил отношения и которой пару месяцев назад сделал предложение. Однако тот не стал отвечать блондинке на провокационные вопросы и в грубой форме потребовал, чтоб она закрыла рот.
На сегодняшний день конфликт между Кучеровым и Овсянниковой не закончен. Девушка открытым текстом называет его лузером, у которого за 30 лет единственным достижением были отношения с Ефременковой, и он умудрился их потерять.
Что касается зрителей телестройки, то, по их мнению, Марго пытается не отмстить Сереже за Юлю, а наоборот, привлечь его внимание к себе. Они уверены, что участница влюбилась в парня, а потому и пытается всячески его задеть.