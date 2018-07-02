Компьютеры попали под атаку неудаляемого вируса для ОС Windows

Так же отмечается, что основная цель вируса представлена компьютерами, на которых установлена операционная система Windows. При этом пользователи тщательно и целенаправленно пытаются избавиться как можно быстрее от вредоносного ПО, только определить механизм действий по удалению так никому и не удается.Официальная программа от российской разработки - All-Radio 4.27 Portable, представлена в качестве бесплатного универсального плеера, который позволяет прослушивать музыкальные треки и просматривать телепередачи. Но неизвестной категории хакеров удалось подделать ее возможности, с цель представления зараженного ПО, как оригинал.Экспертами из BleepingComputer отмечено, что большая часть юзеров, сообщают появлении данной программы после очередной загрузки активаторов продуктов Microsoft. После проведения анализа выяснено, что скрываясь под видом «ключей» жертвам предоставлялся рекламный пакет от aimp, который и является инициатором заражения. Так же, как возможные источники заражения, представляют майнеров, спамеров, различных троянов, также упоминаются руткиты, способные скрыть заражение.Сам характер программного обеспечения, позволяет хакерам, создателям этого вируса, построить определенный бизнес, организованный схемой заражения. Следуют и предостережения от экспертов, которые предостерегают и не советуют использование любых программ-активаторов, поскольку они могут быть носителями опасного кода.