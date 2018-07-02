Алсу с детьми вернулась жить в Россию

Сразу после того как Алсу родила сына Рафаэля певица покинула Россию, переехав в США. Свою личную жизнь певица старается тщательно скрывать, а тем более детей, маленького Рафаэля поклонники ещё ни разу не видели.Как выяснили журналисты, со своей семьёй Алсу поселилась в Подмосковье. Люди из окружения певицы рассказали, что она часто приезжала в Россию на различные мероприятия, однако от гастролей отказывалась. Алсу хотелось больше времени проводить с детьми и отдохнуть от пристального внимания. Теперь, когда сын подрос, а у девочек начались каникулы, певица решила перебриться на родину.В конце июня Алсу отметила в Москве свой 35-летний юбилей. Поклонники с нетерпением ждут, когда певица порадует их новыми работами.