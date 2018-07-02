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Алсу с детьми вернулась жить в Россию

Певица Алсу вместе с детьми вернулась жить в Россию. В течение двух лет она с тремя детьми жила в Соединённых штатах.

Алсу с детьми вернулась жить в Россию


Сразу после того как Алсу родила сына Рафаэля певица покинула Россию, переехав в США. Свою личную жизнь певица старается тщательно скрывать, а тем более детей, маленького Рафаэля поклонники ещё ни разу не видели.

Как выяснили журналисты, со своей семьёй Алсу поселилась в Подмосковье. Люди из окружения певицы рассказали, что она часто приезжала в Россию на различные мероприятия, однако от гастролей отказывалась. Алсу хотелось больше времени проводить с детьми и отдохнуть от пристального внимания. Теперь, когда сын подрос, а у девочек начались каникулы, певица решила перебриться на родину.

В конце июня Алсу отметила в Москве свой 35-летний юбилей. Поклонники с нетерпением ждут, когда певица порадует их новыми работами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:40
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