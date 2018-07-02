Рустам Солнцев высмеял несуществующее богатство Анны Калашниковой

«Ну допустим, если бы эти мужчины и подарки существовали. Всякий раз, когда вижу тебя, ты простенькая: платьишко из недорогого пододеяльника – это классика, какие-то пару циркониевых камушек на резиночке болтаются от чьих-то трусиков. Ну, где все эти богатства не могу понять?», - вопрошает Солнцев.

«Вот Рустам как всегда хорошо подметил) Она так хочет кем-то казаться», «Вот-вот... точно подмечено. А вообще она мне нравится) ну придумывает себе богатство и подарки, ничего страшного)», «Действительно, у нее на странице ни одного фото с реальными ее богатствами. Все однотипные ее фотки крупным планом в разных платьях не то в дорогих, не то в дешёвых», - писали пользователи Сети.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 2 Июл 2018 в 12:18 PDT

И на этот раз свой выпуск он посвятил певице Анне Калашниковой, которая несколько дней назад хвасталась дорогими подарками, полученными ко дню рождения. В своем микроблоге она писала, что в связи с ремонтом гораздо больше ей пригодились бы бытовые приборы, однако все равно поблагодарила возлюбленного за щедрость.Все это вызвало у шоумена лишь насмешки. В своем новом ролике он отметил, что таинственный незнакомец, которого Аня так часто упоминает в беседах, кажется нереальным, как и все те дорогостоящие презенты в виде квартир, машин и драгоценностей.Рустам намекнул, что Калашникова большая выдумщица, поскольку до сих пор из всех перечисленных подарков публика увидела только автомобиль, который после проверки номеров оказался записанным совсем на другого владельца.Стоит сказать, что многие подписчики поддержали молодого человека, в комментариях к ролику они тоже высказали свое мнение по поводу популярной телеведущей и певицы.