Ученые: “Ледяной человек” Отцы перед смертью затачивал свое оружие для убийства врага

Благодаря современному оборудованию стало известно, что охотник умер в 45-летнем возрасте, получив травму головы, а также страдал сердечным недугом и имел артрит. Кроме того, некоторые эксперты не исключают, что у него были плохие зубы и болезнь Лайма. Пока их больше интересовали предметы, найденные рядом с останками предка людей.Итальянские ученые выяснили, что они были изготовлены из местного кремния, добытого в разных уголках страны. Затем мужчина подготовил каменный топор, кинжал и стрелы для предстоящей схватки с противником, понимая, что сражение закончится летальным исходом для одного человека после драки.