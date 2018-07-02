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Ученые: “Ледяной человек” Отцы перед смертью затачивал свое оружие для убийства врага

Ученые 25 лет исследуют мумию “ледяного человека”, найденного туристами в Альпах. Они выяснили, что Отци перед смертью затачивал свое оружие для убийства врага.

Благодаря современному оборудованию стало известно, что охотник умер в 45-летнем возрасте, получив травму головы, а также страдал сердечным недугом и имел артрит. Кроме того, некоторые эксперты не исключают, что у него были плохие зубы и болезнь Лайма. Пока их больше интересовали предметы, найденные рядом с останками предка людей.

Ученые: “Ледяной человек” Отцы перед смертью затачивал свое оружие для убийства врага


Итальянские ученые выяснили, что они были изготовлены из местного кремния, добытого в разных уголках страны. Затем мужчина подготовил каменный топор, кинжал и стрелы для предстоящей схватки с противником, понимая, что сражение закончится летальным исходом для одного человека после драки.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:36
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