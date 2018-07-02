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Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит население Российской Федерации

Монополисты российского финансового рынка в лице ВТБ и Сбербанка вводят новые программы лояльности для своих клиентов. Специалисты отмечают в них тенденцию, путем увеличения маржи на проведенную транзакцию - получить супердоходы и переложить все расходы на клиента.

Каждый год в России отмечен все большим огосударствлением банковского сектора страны. За последний год лишилось лицензий более 30 банков, а за последние годы - более 150, по данным Росстата. В текущем году в этом процессе наметились новые тренды, в том числе и в области политики по платежным картам.

Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит население Российской Федерации


Специалисты финрынка считают, что сами рядовые клиенты теперь должны будут оплачивать кредитным организациям эти процессы. При этом львиная доля прибыли попадет Сбербанку и ВТБ после "зачистки конкурентов" со стороны Центробанка. Для того, чтобы клиенты делились с монополистами не только текущими доходами, но и будущими - монополисты вводят обновленные проекты лояльности финучреждений для клиентов с возросшим процентом "за услуги".
 
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:10
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