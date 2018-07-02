Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит население Российской Федерации

Каждый год в России отмечен все большим огосударствлением банковского сектора страны. За последний год лишилось лицензий более 30 банков, а за последние годы - более 150, по данным Росстата. В текущем году в этом процессе наметились новые тренды, в том числе и в области политики по платежным картам.Специалисты финрынка считают, что сами рядовые клиенты теперь должны будут оплачивать кредитным организациям эти процессы. При этом львиная доля прибыли попадет Сбербанку и ВТБ после "зачистки конкурентов" со стороны Центробанка. Для того, чтобы клиенты делились с монополистами не только текущими доходами, но и будущими - монополисты вводят обновленные проекты лояльности финучреждений для клиентов с возросшим процентом "за услуги".