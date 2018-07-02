Певица Валерия нашла особое место для покоя и удовлетворения

На фотографии Валерия стоит в длинном приталенном платье бежевого цвета, напоминающем ночной наряд. Поверх него надета лёгкая накидка, а в руках у певицы сумочка золотого цвета. Актриса запечатлена в одном из парков на территории французского отеля Hôtel Royal - Evian Resort. Она чувствует настоящий покой, счастье и радость. Об этом она написала в своём микроблоге.В этот французский отель Валерия возвращается, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться красотой. Каждый человек ищет для себя «укромные уголки». В комментарии под этой фотографией певица обратилась к поклонникам и попросила их рассказать о своих любимых местах. Подписчики стали рассказывать о своих путешествиях. За короткое время фотографию певицы оценили более 2,5 тысячи фанатов.