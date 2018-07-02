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Певица Валерия нашла особое место для покоя и удовлетворения

Известная певица Валерия нашла место, где она с уверенностью сможет чувствовать себя спокойно с ощущением удивительного умиротворения. Артистка опубликовала на странице в Instagram фотографию, на которой она позирует на прогулке.

Певица Валерия нашла особое место для покоя и удовлетворения


На фотографии Валерия стоит в длинном приталенном платье бежевого цвета, напоминающем ночной наряд. Поверх него надета лёгкая накидка, а в руках у певицы сумочка золотого цвета. Актриса запечатлена в одном из парков на территории французского отеля Hôtel Royal - Evian Resort. Она чувствует настоящий покой, счастье и радость. Об этом она написала в своём микроблоге.

В этот французский отель Валерия возвращается, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться красотой. Каждый человек ищет для себя «укромные уголки». В комментарии под этой фотографией певица обратилась к поклонникам и попросила их рассказать о своих любимых местах. Подписчики стали рассказывать о своих путешествиях. За короткое время фотографию певицы оценили более 2,5 тысячи фанатов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:20
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