АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Ученые: Камни для строительства Стоунхенджа доставлялись к реке на животных

Британские ученые годами пытаются раскрыть секреты строительства древнего сооружения. Сейчас они выяснили, что камни для строительства Стоунхенджа доставлялись к реке на животных.

Загадочные мегалиты были возведены на территории графства Уилтшир в 2600 году до нашей эры, после чего специалисты имели много гипотез, касающихся технологий древних людей. Некоторые эксперты считали, что комплекс построили гиганты или внеземные цивилизации, решившие оставить наследие для потомков.

Ученые: Камни для строительства Стоунхенджа доставлялись к реке на животных


Новые исследования показали, что материалы, находящиеся на горе Пресли, были вывезены вниз животными. Потом они загружались в лодки и доставлялись на место. Древние люди не имели высоких технологий, позволяющих им использовать иные способы, так что пока данная теория логически поясняет процесс их работы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Парень из Астрахани стал лысым после проигранной
Ксения Бородина показала, как ее младшая дочка
Алсу с детьми вернулась жить в Россию
Компьютеры попали под атаку неудаляемого вируса
В Свердловской области девушка погибла от удара
Поклонники заметили призрачное лицо Жанны Фриске
Пришельцы нашли Атлантиду возле берегов Мексики и
Лада Дэнс без макияжа напугала поклонников
Олег Майами показал поклонникам новую девушку
Дэвид и Виктория Бекхэм подарили дочери на день
Нюша без макияжа напугала фанатов измождённым
Ученые: Разорвавшая звезду черная дыра стала
Дмитрий Тарасов может лишиться работы прямо
Ученые: Камни для строительства Стоунхенджа
Ольга Бузова призвала своих подписчиков
Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие
Крестной мамой ребенка Ольги Рапунцель и Дмитрия
Сдержала слово: Наталья Водянова отдала миллион
Певица Валерия нашла особое место для покоя и
Борьбу за клиента банкирам-олигархам оплатит
Исследователь Валентин Дегтерев заметил возле
Наследница Кристины Орбакайте Клавдия восхитила
Майкл Дуглас гордится вышедшим из тюрьмы сыном
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву из-за
Анастасия Волочкова шокировала поклонников
Сергей Светлаков станет судьей юмористического
В ЯНАО убийца 12 лет скрывался от полиции на
Ольга Бузова не стала слушать свою младшую сестру
Горбатый кит, запутавшийся в сетях, погиб на
Ани Лорак до сих пор выплачивает долги из-за
Просмотреть все новости