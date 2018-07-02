Ученые: Камни для строительства Стоунхенджа доставлялись к реке на животных

Загадочные мегалиты были возведены на территории графства Уилтшир в 2600 году до нашей эры, после чего специалисты имели много гипотез, касающихся технологий древних людей. Некоторые эксперты считали, что комплекс построили гиганты или внеземные цивилизации, решившие оставить наследие для потомков.Новые исследования показали, что материалы, находящиеся на горе Пресли, были вывезены вниз животными. Потом они загружались в лодки и доставлялись на место. Древние люди не имели высоких технологий, позволяющих им использовать иные способы, так что пока данная теория логически поясняет процесс их работы.