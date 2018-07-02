Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие шансы на зачатие детей из-за плохого качества спермы

Они отметили, что эта одежда способствует нагреванию тестикул, вызывая негативные процессы в репродуктивной системе. Потому пары, желающие иметь потомство, должны заменить ее аналогами свободного кроя, а также отказаться от синтетики, куда входит лайкра.Пока специалисты не нашли доказательств, касающихся плохого влияния данного вида спорта на сперму, но после исследований, связанных с одеждой, они сделали свои выводы. Тесные варианты снижают активность сперматозоидов, а потому мужчинам стоит обратить внимание на такой нюанс.