Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие шансы на зачатие детей из-за плохого качества спермы
Ученые выяснили, что велосипедисты в узких шортах имеют низкие шансы на зачатие детей из-за плохого качества спермы. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.
Они отметили, что эта одежда способствует нагреванию тестикул, вызывая негативные процессы в репродуктивной системе. Потому пары, желающие иметь потомство, должны заменить ее аналогами свободного кроя, а также отказаться от синтетики, куда входит лайкра.
Пока специалисты не нашли доказательств, касающихся плохого влияния данного вида спорта на сперму, но после исследований, связанных с одеждой, они сделали свои выводы. Тесные варианты снижают активность сперматозоидов, а потому мужчинам стоит обратить внимание на такой нюанс.
Они отметили, что эта одежда способствует нагреванию тестикул, вызывая негативные процессы в репродуктивной системе. Потому пары, желающие иметь потомство, должны заменить ее аналогами свободного кроя, а также отказаться от синтетики, куда входит лайкра.
Пока специалисты не нашли доказательств, касающихся плохого влияния данного вида спорта на сперму, но после исследований, связанных с одеждой, они сделали свои выводы. Тесные варианты снижают активность сперматозоидов, а потому мужчинам стоит обратить внимание на такой нюанс.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40