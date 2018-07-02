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Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие шансы на зачатие детей из-за плохого качества спермы

Ученые выяснили, что велосипедисты в узких шортах имеют низкие шансы на зачатие детей из-за плохого качества спермы. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они отметили, что эта одежда способствует нагреванию тестикул, вызывая негативные процессы в репродуктивной системе. Потому пары, желающие иметь потомство, должны заменить ее аналогами свободного кроя, а также отказаться от синтетики, куда входит лайкра.

Ученые: Велосипедисты в узких шортах имеют низкие шансы на зачатие детей из-за плохого качества спермы


Пока специалисты не нашли доказательств, касающихся плохого влияния данного вида спорта на сперму, но после исследований, связанных с одеждой, они сделали свои выводы. Тесные варианты снижают активность сперматозоидов, а потому мужчинам стоит обратить внимание на такой нюанс.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40
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