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Исследователь Валентин Дегтерев заметил возле перевала Дятлова небольшую пирамиду и Золотую бабу

Во время просмотра снимков, сделанных спутниками возле перевала Дятлова, исследователь Валентин Дегтерев сделал новое открытие. Он заметил на них небольшую пирамиду и Золотую бабу, являющуюся святыней народов Севера.

Эти сюжеты были сделаны в 2013 г, но там четко видны развалины древнего сооружения на вершине горы. Она расположена на 30- километровом расстоянии от места гибели группы, но после обработки кадров эксперт заметил изваяние идола, вырубленного в скале. Фигура имеет 20-метровую высоту и сохранилась в отличном состоянии.

Исследователь Валентин Дегтерев заметил возле перевала Дятлова небольшую пирамиду и Золотую бабу


Золотая баба всегда описывалась в документах, как женщина, имеющая широкие бедра и большой бюст. Местные жители прятали ее от белых людей в пещерах, а ученые до сих пор не имеют информации о богине наших предков.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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