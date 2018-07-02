Исследователь Валентин Дегтерев заметил возле перевала Дятлова небольшую пирамиду и Золотую бабу

Эти сюжеты были сделаны в 2013 г, но там четко видны развалины древнего сооружения на вершине горы. Она расположена на 30- километровом расстоянии от места гибели группы, но после обработки кадров эксперт заметил изваяние идола, вырубленного в скале. Фигура имеет 20-метровую высоту и сохранилась в отличном состоянии.Золотая баба всегда описывалась в документах, как женщина, имеющая широкие бедра и большой бюст. Местные жители прятали ее от белых людей в пещерах, а ученые до сих пор не имеют информации о богине наших предков.