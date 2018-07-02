Юрий Лоза подверг критике игру сборной России в матче против Испании
Практически все россияне сегодня радуются футбольной победе сборной России в матче с испанцами, но есть и те, кто критикует как игру и в числе последних оказался и музыкант Юрий Лоза.
В последние годы известный композитор и исполнитель мало радует своим творчеством поклонников, зато стал популярен как скептик и критик.
До недавнего момента Лоза в основном острословил в адрес своих коллег, но теперь взялся и за мир футбола.
Юрий Лоза в своих публикациях в соцсетях рассказал, что не считает победу сборной России в матче против Испании значимым достижением.
В интервью спортивному изданию он отметил. что «мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти».
Кое-кто из пользователей согласился с музыкантом, но большинство уверены, что важен только факт победы и судить победителей глупо.
В последние годы известный композитор и исполнитель мало радует своим творчеством поклонников, зато стал популярен как скептик и критик.
До недавнего момента Лоза в основном острословил в адрес своих коллег, но теперь взялся и за мир футбола.
Юрий Лоза в своих публикациях в соцсетях рассказал, что не считает победу сборной России в матче против Испании значимым достижением.
В интервью спортивному изданию он отметил. что «мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти».
Кое-кто из пользователей согласился с музыкантом, но большинство уверены, что важен только факт победы и судить победителей глупо.