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Юрий Лоза подверг критике игру сборной России в матче против Испании

Практически все россияне сегодня радуются футбольной победе сборной России в матче с испанцами, но есть и те, кто критикует как игру и в числе последних оказался и музыкант Юрий Лоза.

В последние годы известный композитор и исполнитель мало радует своим творчеством поклонников, зато стал популярен как скептик и критик.

Юрий Лоза подверг критике игру сборной России в матче против Испании

До недавнего момента Лоза в основном острословил в адрес своих коллег, но теперь взялся и за мир футбола.

Юрий Лоза в своих публикациях в соцсетях рассказал, что не считает победу сборной России в матче против Испании значимым достижением.

Юрий Лоза подверг критике игру сборной России в матче против Испании

В интервью спортивному изданию он отметил. что «мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти».

Кое-кто из пользователей согласился с музыкантом, но большинство уверены, что важен только факт победы и судить победителей глупо.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:06
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