Юрий Лоза подверг критике игру сборной России в матче против Испании

В последние годы известный композитор и исполнитель мало радует своим творчеством поклонников, зато стал популярен как скептик и критик.До недавнего момента Лоза в основном острословил в адрес своих коллег, но теперь взялся и за мир футбола.Юрий Лоза в своих публикациях в соцсетях рассказал, что не считает победу сборной России в матче против Испании значимым достижением.В интервью спортивному изданию он отметил. что «».Кое-кто из пользователей согласился с музыкантом, но большинство уверены, что важен только факт победы и судить победителей глупо.