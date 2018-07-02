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Горбатый кит, запутавшийся в сетях, погиб на севере Камчатки

Как сообщили сотрудники Кроноцкого заповедника, на севере Камчатки погиб горбатый кит, занесенный в Красную книгу. Животное запуталось в остатках рыболовных сетей.

Горбатый кит, запутавшийся в сетях, погиб на севере Камчатки
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Специалисты, проводившие рейд по акватории Камчатки, выяснили вероятную причину гибели животного: сбрасываемый в море мусор представляет реальную угрозу для обитателей акватории. Кит, скорее всего, запутался в обрывках рыболовных сетей, выброшенных рыбаками с рыболовецкого судна. Задевая конечностями или хвостом фрагменты мусора, животное пытается выпутаться, начинает вращаться, тем самым нанося себе еще больший вред. Находясь в своеобразной «ловушке», кит уже не может вынырнуть на поверхность для вентиляции легких и также не имеет возможности нырнуть в воду за пищей. В итоге животное настигает либо голодная смерть, либо он задыхается.

Морской биолог Владимир Вертянкин призывает людей, работающих в акватории, не загрязнять водные просторы мусором: это вредит не только экологии края, но и грозит смертельной опасностью морским обитателям, в том числе и краснокнижным.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 18:50
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