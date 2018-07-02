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Ани Лорак до сих пор выплачивает долги из-за концертного шоу DIVA

Певица Ани Лорак за своё концертное шоу DIVA до сих пор выплачивает долги. Директор певицы отмечает, что в программе концерта были задействованы очень дорогостоящие концертные технологии. В результате некоторые счета ещё не закрыты.

Ани Лорак до сих пор выплачивает долги из-за концертного шоу DIVA


В феврале текущего года Ани Лорак презентовала в Минске свою новую концертную программу под названием DIVA. Данное шоу певицы сравнивали с концертами Мадонны, Бейонсе и Леди Гаги. Также это шоу собрало полные залы в Москве и в северной столице.

На прошлой неделе стало известно, что проект обошёлся певице в несколько миллионов долларов, в результате Ани Лорак осталась ни с чем, потому как подобные шоу редко окупаются. Певица пожелала подарить публике красивую сказку, основанную на технологической постановке, и это у неё получилось.

Однако для подобного проекта требуются крупные финансовые вложения. По словам директора Ани Лорак, команда была готова к долговой яме, постепенно кредиты будут погашаться.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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