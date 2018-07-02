Ани Лорак до сих пор выплачивает долги из-за концертного шоу DIVA
Певица Ани Лорак за своё концертное шоу DIVA до сих пор выплачивает долги. Директор певицы отмечает, что в программе концерта были задействованы очень дорогостоящие концертные технологии. В результате некоторые счета ещё не закрыты.
В феврале текущего года Ани Лорак презентовала в Минске свою новую концертную программу под названием DIVA. Данное шоу певицы сравнивали с концертами Мадонны, Бейонсе и Леди Гаги. Также это шоу собрало полные залы в Москве и в северной столице.
На прошлой неделе стало известно, что проект обошёлся певице в несколько миллионов долларов, в результате Ани Лорак осталась ни с чем, потому как подобные шоу редко окупаются. Певица пожелала подарить публике красивую сказку, основанную на технологической постановке, и это у неё получилось.
Однако для подобного проекта требуются крупные финансовые вложения. По словам директора Ани Лорак, команда была готова к долговой яме, постепенно кредиты будут погашаться.
В феврале текущего года Ани Лорак презентовала в Минске свою новую концертную программу под названием DIVA. Данное шоу певицы сравнивали с концертами Мадонны, Бейонсе и Леди Гаги. Также это шоу собрало полные залы в Москве и в северной столице.
На прошлой неделе стало известно, что проект обошёлся певице в несколько миллионов долларов, в результате Ани Лорак осталась ни с чем, потому как подобные шоу редко окупаются. Певица пожелала подарить публике красивую сказку, основанную на технологической постановке, и это у неё получилось.
Однако для подобного проекта требуются крупные финансовые вложения. По словам директора Ани Лорак, команда была готова к долговой яме, постепенно кредиты будут погашаться.