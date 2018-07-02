Хейтеры раскритиковали поздравление Дмитрия Тарасова с победой на ЧМ-2018, назвав братьев Миранчуков «дном»
Прославленный экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов не попал в сборную России по футболу для участия в Мундиале, однако в команде оказались его друзья братья Миранчуки.
Победа над сборной Испании и исторический выход в четвертьфинал для россиян оказалась нелегкой, и Тарасов искренне поздравил своих коллег с этим событием.
«Поздравляю всех с историческим событием - выходом России в 1/4 финала! @teamrussia И отдельно своих братьев @miranchuk, @miranchuk__jr60», - написал Тарасов.
При этом в своем посте в Instagram Дмитрий упомянул братьев Миранчуков, и это вызывало волну негатива со стороны подписчиков.
Российские болельщики считают братьев Миранчуков виновниками провала игры с Уругваем, а к победе над сборной Испании они вообще не имеют отношения, так как этих игроков даже на поле не выпустили.
Таким образом Дмитрий Тарасов сослужил сомнительную службу своим товарищам, вызвав на их головы гнев пользователей и болельщиков.
«Миранчуки мяча боятся и вообще походу не понимают, для чего их выпустили на поле. Такое чувство, что просто для численности или дополнительным игроком соперников... По крайней мере, матч с Уругваем доказал, что как футболисты они дно»,- резюмировали отечественные фанаты футбола.
Победа над сборной Испании и исторический выход в четвертьфинал для россиян оказалась нелегкой, и Тарасов искренне поздравил своих коллег с этим событием.
«Поздравляю всех с историческим событием - выходом России в 1/4 финала! @teamrussia И отдельно своих братьев @miranchuk, @miranchuk__jr60», - написал Тарасов.
При этом в своем посте в Instagram Дмитрий упомянул братьев Миранчуков, и это вызывало волну негатива со стороны подписчиков.
Российские болельщики считают братьев Миранчуков виновниками провала игры с Уругваем, а к победе над сборной Испании они вообще не имеют отношения, так как этих игроков даже на поле не выпустили.
Таким образом Дмитрий Тарасов сослужил сомнительную службу своим товарищам, вызвав на их головы гнев пользователей и болельщиков.
«Миранчуки мяча боятся и вообще походу не понимают, для чего их выпустили на поле. Такое чувство, что просто для численности или дополнительным игроком соперников... По крайней мере, матч с Уругваем доказал, что как футболисты они дно»,- резюмировали отечественные фанаты футбола.