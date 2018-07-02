Хейтеры раскритиковали поздравление Дмитрия Тарасова с победой на ЧМ-2018, назвав братьев Миранчуков «дном»

Победа над сборной Испании и исторический выход в четвертьфинал для россиян оказалась нелегкой, и Тарасов искренне поздравил своих коллег с этим событием., - написал Тарасов.При этом в своем посте в Instagram Дмитрий упомянул братьев Миранчуков, и это вызывало волну негатива со стороны подписчиков.Российские болельщики считают братьев Миранчуков виновниками провала игры с Уругваем, а к победе над сборной Испании они вообще не имеют отношения, так как этих игроков даже на поле не выпустили.Таким образом Дмитрий Тарасов сослужил сомнительную службу своим товарищам, вызвав на их головы гнев пользователей и болельщиков.,- резюмировали отечественные фанаты футбола.