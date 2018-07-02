Бывший сотрудник NASA Кевин Кнут подтвердил реальность существования НЛО на Земле

Было много случаев появления внеземных объектов, зафиксированные в документах, однако пока спецслужбы не желают озвучить такие данные. Но человечество должно быть готово к встрече с гуманоидами, потому что оно может получить от них много знаний. Эксперт считает, что исследователи должны вместе с учеными работать в данном направлении, а также иметь допуск к дискуссиям и научным трудам.Пока эта тема часто используется ложными специалистами для очередной сенсации, но реальные сведения хранятся в секретных архивах многих уголков мира. Также это относится к снимкам и найденным артефактам, сделанным внеземными существами.