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Бывший сотрудник NASA Кевин Кнут подтвердил реальность существования НЛО на Земле

Бывший сотрудник NASA Кевин Кнут подтвердил реальность существования НЛО на Земле. Он озвучил свои выводы во время конференции, отметив, что власти стран скрывают информацию от общества.

Было много случаев появления внеземных объектов, зафиксированные в документах, однако пока спецслужбы не желают озвучить такие данные. Но человечество должно быть готово к встрече с гуманоидами, потому что оно может получить от них много знаний. Эксперт считает, что исследователи должны вместе с учеными работать в данном направлении, а также иметь допуск к дискуссиям и научным трудам.

Бывший сотрудник NASA Кевин Кнут подтвердил реальность существования НЛО на Земле


Пока эта тема часто используется ложными специалистами для очередной сенсации, но реальные сведения хранятся в секретных архивах многих уголков мира. Также это относится к снимкам и найденным артефактам, сделанным внеземными существами.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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