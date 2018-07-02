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По мнению зрителей «Дома-2», Надежда Ермакова не справляется со своими обязанностями кастинг-директора

Зрители «Дома-2» заметили странную тенденцию, которая возникла на телепроекте уже давно. По их мнению, все чаще и чаще в периметр строить любовь приходят зрелые и не совсем свободные мужчины, имеющие за спиной не только детей, но и жен.

И речь идет не только об Александре Гобозове, который до сих пор не развелся с Алианой Устиненко. Таких как он поклонники реалити-шоу насчитали еще четверых.

По мнению зрителей «Дома-2», Надежда Ермакова не справляется со своими обязанностями кастинг-директора

Первым примером стал Виктор Шароваров. И хотя он не скрывает того, что имеет детей о своем семейном положении, как и о первой жене в целом возлюбленный Александры Шевы старается не говорить. Многие уверены, что развод если и есть, то вполне возможно, что фиктивный.

Вторым оказался Дмитрий Кварацхелия. В Сети ходят слухи, что свою супругу и ребенка бросать он не намерен, а на Поляну прибыл лишь для того, чтобы получить славу и подзаработать немного денег.

По мнению зрителей «Дома-2», Надежда Ермакова не справляется со своими обязанностями кастинг-директора

Третьим в этом списке находится проектный Гарри Поттер – Алексей Безус. О том, что за воротами телестройки у него есть жена и дети говорят уже давно, однако ни парень, ни ведущие еще никак не прокомментировали эту информацию.

И теперь на днях выяснилось, что новенький Егор Черкасов, на которого положила глаз сама Ольга Орлова, тоже официально не разведен и имеет взрослую дочь.

По мнению зрителей «Дома-2», Надежда Ермакова не справляется со своими обязанностями кастинг-директора

Проанализировав сложившуюся ситуацию, зрители «Дома-2» пришли к выводу, что экс-участница Надежда Ермакова, которая сейчас занимает пост кастинг-директора проекта, давно уже некомпетентна, поскольку нарушает сразу два запрета: не брать женах, и тех, кому перевалило за 27 лет. Поскольку Гобозов, Шароваров, Безус и Черкасов давно перешагнули данный возрастной рубеж.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:40
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