По мнению зрителей «Дома-2», Надежда Ермакова не справляется со своими обязанностями кастинг-директора

И речь идет не только об Александре Гобозове, который до сих пор не развелся с Алианой Устиненко. Таких как он поклонники реалити-шоу насчитали еще четверых.Первым примером стал Виктор Шароваров. И хотя он не скрывает того, что имеет детей о своем семейном положении, как и о первой жене в целом возлюбленный Александры Шевы старается не говорить. Многие уверены, что развод если и есть, то вполне возможно, что фиктивный.Вторым оказался Дмитрий Кварацхелия. В Сети ходят слухи, что свою супругу и ребенка бросать он не намерен, а на Поляну прибыл лишь для того, чтобы получить славу и подзаработать немного денег.Третьим в этом списке находится проектный Гарри Поттер – Алексей Безус. О том, что за воротами телестройки у него есть жена и дети говорят уже давно, однако ни парень, ни ведущие еще никак не прокомментировали эту информацию.И теперь на днях выяснилось, что новенький Егор Черкасов, на которого положила глаз сама Ольга Орлова, тоже официально не разведен и имеет взрослую дочь.Проанализировав сложившуюся ситуацию, зрители «Дома-2» пришли к выводу, что экс-участница Надежда Ермакова, которая сейчас занимает пост кастинг-директора проекта, давно уже некомпетентна, поскольку нарушает сразу два запрета: не брать женах, и тех, кому перевалило за 27 лет. Поскольку Гобозов, Шароваров, Безус и Черкасов давно перешагнули данный возрастной рубеж.