Нейроны могут жертовать старыми соединениями ради появления новых

Исследователям Массачусетского технологического института, Федеральной политехнической школы Лозанны, совместно с университетами Киото и Токио, опубликована статья в Science, где специалисты указывают, что в действительности, при получении нейроном массы обильной информации, посредством только один случайного синапса, ему свойственно начать ослабление других, находящихся неподалеку от него.Эксперименты были поставлены на мышах, в ходе которых вели слежение за активностью нейронов в их мозге, анализировали нейроны, ответственные за обработку зрительной информации. Каждый отдельный такой нейрон может получать информационные данные от группы соответствующих рецепторов. Привлекали внимание мышей путем демонстрации на экране монитора неких объектов, но с условием, чтобы при появлении объекта, проходило стимулирование именно выбранным нейроном конкретного информационного входа.Результаты определили, что отличаются межнейронные контакты по своей силе. При сильном синапсе образуется прочное соединение, активно используемое, и хорошо различимое по размеру, так как контактом, между состоянием двух клеточных мембран, занимает больше площади. В случае редкого использования синапса, ему свойственно ослабевать и уменьшаться, что отчетливо различается в микроскоп.В исследованиях ученые настойчиво обучали нейрон чувству объекта, при определенной его позиции на мониторе, при этом импульсы зрительных рецепторов подкрепляли оптоволоконным светом. В этом случае синапс, пропускающий зрительную информацию, значительно усиливал свои свойства. Только при этом происходило уменьшение, а так же ослабевание других синапсов, которые находились рядом.В данном случае подчеркивается, что ставили эксперименты не на отдельно взятых клетках или лабораторной культуре из нейронов, а на живом мозге. Свойства синаптической пластичности, или постоянном переформатировании межнейронных контактов, заложены для всех когнитивных процессов, как основа. Чем больше будет информации о ее происхождении, тем быстрее получится узнать и избавляться от расстройств, которые связаны с когнитивной сферой.