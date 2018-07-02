Нейроны могут жертовать старыми соединениями ради появления новых
При обучении мозг формирует новые нейронные цепи, при этом между нейронами происходит образование новых межнейронных соединений, или синапсов. Только каждому нейрону, свойственно быть на связи с множеством других подобных. При условии одинакового восприятия нервной клеткой импульсов, приходящих по всем ее синапсам, она может просто «перегреться» от мощного потока информации.
Исследователям Массачусетского технологического института, Федеральной политехнической школы Лозанны, совместно с университетами Киото и Токио, опубликована статья в Science, где специалисты указывают, что в действительности, при получении нейроном массы обильной информации, посредством только один случайного синапса, ему свойственно начать ослабление других, находящихся неподалеку от него.
Эксперименты были поставлены на мышах, в ходе которых вели слежение за активностью нейронов в их мозге, анализировали нейроны, ответственные за обработку зрительной информации. Каждый отдельный такой нейрон может получать информационные данные от группы соответствующих рецепторов. Привлекали внимание мышей путем демонстрации на экране монитора неких объектов, но с условием, чтобы при появлении объекта, проходило стимулирование именно выбранным нейроном конкретного информационного входа.
Результаты определили, что отличаются межнейронные контакты по своей силе. При сильном синапсе образуется прочное соединение, активно используемое, и хорошо различимое по размеру, так как контактом, между состоянием двух клеточных мембран, занимает больше площади. В случае редкого использования синапса, ему свойственно ослабевать и уменьшаться, что отчетливо различается в микроскоп.
В исследованиях ученые настойчиво обучали нейрон чувству объекта, при определенной его позиции на мониторе, при этом импульсы зрительных рецепторов подкрепляли оптоволоконным светом. В этом случае синапс, пропускающий зрительную информацию, значительно усиливал свои свойства. Только при этом происходило уменьшение, а так же ослабевание других синапсов, которые находились рядом.
В данном случае подчеркивается, что ставили эксперименты не на отдельно взятых клетках или лабораторной культуре из нейронов, а на живом мозге. Свойства синаптической пластичности, или постоянном переформатировании межнейронных контактов, заложены для всех когнитивных процессов, как основа. Чем больше будет информации о ее происхождении, тем быстрее получится узнать и избавляться от расстройств, которые связаны с когнитивной сферой.
Исследователям Массачусетского технологического института, Федеральной политехнической школы Лозанны, совместно с университетами Киото и Токио, опубликована статья в Science, где специалисты указывают, что в действительности, при получении нейроном массы обильной информации, посредством только один случайного синапса, ему свойственно начать ослабление других, находящихся неподалеку от него.
Эксперименты были поставлены на мышах, в ходе которых вели слежение за активностью нейронов в их мозге, анализировали нейроны, ответственные за обработку зрительной информации. Каждый отдельный такой нейрон может получать информационные данные от группы соответствующих рецепторов. Привлекали внимание мышей путем демонстрации на экране монитора неких объектов, но с условием, чтобы при появлении объекта, проходило стимулирование именно выбранным нейроном конкретного информационного входа.
Результаты определили, что отличаются межнейронные контакты по своей силе. При сильном синапсе образуется прочное соединение, активно используемое, и хорошо различимое по размеру, так как контактом, между состоянием двух клеточных мембран, занимает больше площади. В случае редкого использования синапса, ему свойственно ослабевать и уменьшаться, что отчетливо различается в микроскоп.
В исследованиях ученые настойчиво обучали нейрон чувству объекта, при определенной его позиции на мониторе, при этом импульсы зрительных рецепторов подкрепляли оптоволоконным светом. В этом случае синапс, пропускающий зрительную информацию, значительно усиливал свои свойства. Только при этом происходило уменьшение, а так же ослабевание других синапсов, которые находились рядом.
В данном случае подчеркивается, что ставили эксперименты не на отдельно взятых клетках или лабораторной культуре из нейронов, а на живом мозге. Свойства синаптической пластичности, или постоянном переформатировании межнейронных контактов, заложены для всех когнитивных процессов, как основа. Чем больше будет информации о ее происхождении, тем быстрее получится узнать и избавляться от расстройств, которые связаны с когнитивной сферой.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:20