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Ученые: Красная рыба и киви помогут коже бороться с первыми признаками старения

Ученые выяснили, что красная рыба и киви помогут коже бороться с первыми признаками старения. Также это относится к другим продуктам, пополнившим список замены инъекций ботокса.

Для продления молодости важно включать в рацион полезные блюда, которые не позволят ранним морщинам появиться на лице. В этом сорте рыбы есть большое количество омега-3, а фрукт помогает организму вырабатывать коллаген. Также не стоит пренебрегать имбирем, который можно добавлять в салаты или чай.

Ученые: Красная рыба и киви помогут коже бороться с первыми признаками старения


Тыква вместе с семечками тоже является полезным продуктом в данном направлении. Небольшое количество орехов восполнит нехватку витамина Е, который всегда был главным источником молодости. Если включить такой список в меню, можно не переживать по поводу внешнего вида долгое время.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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