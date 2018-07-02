Ученые: Красная рыба и киви помогут коже бороться с первыми признаками старения

Для продления молодости важно включать в рацион полезные блюда, которые не позволят ранним морщинам появиться на лице. В этом сорте рыбы есть большое количество омега-3, а фрукт помогает организму вырабатывать коллаген. Также не стоит пренебрегать имбирем, который можно добавлять в салаты или чай.Тыква вместе с семечками тоже является полезным продуктом в данном направлении. Небольшое количество орехов восполнит нехватку витамина Е, который всегда был главным источником молодости. Если включить такой список в меню, можно не переживать по поводу внешнего вида долгое время.