Исследователи обвинили потусторонние силы в возникновении лесных пожаров возле Манчестера

Конспирологи уже имеют свою версию событий, произошедших во время полнолуния. Тогда нечистая сила становится активной, так что злые духи решили залететь в эти места и причинить ущерб людям. Пока они не знают, как можно справиться с такой проблемой, не подчиняющейся традиционным методам.Эксперты считают причиной трагедии сухую и жаркую погоду. С конца июня разбушевавшаяся стихия уничтожила большую территорию лесных массивов, оставив ее обитателей без пищи. Британцы раньше никогда не сталкивались с такими явлениями и не могут остановить распространение пожара.