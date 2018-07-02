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Исследователи обвинили потусторонние силы в возникновении лесных пожаров возле Манчестера

Исследователи обвинили потусторонние силы в возникновении лесных пожаров возле Манчестера. Пока британские пожарные пытаются погасить огонь, а также ищут источник возгорания.

Конспирологи уже имеют свою версию событий, произошедших во время полнолуния. Тогда нечистая сила становится активной, так что злые духи решили залететь в эти места и причинить ущерб людям. Пока они не знают, как можно справиться с такой проблемой, не подчиняющейся традиционным методам.

Исследователи обвинили потусторонние силы в возникновении лесных пожаров возле Манчестера


Эксперты считают причиной трагедии сухую и жаркую погоду. С конца июня разбушевавшаяся стихия уничтожила большую территорию лесных массивов, оставив ее обитателей без пищи. Британцы раньше никогда не сталкивались с такими явлениями и не могут остановить распространение пожара.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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