В Перу погибли три альпиниста во время восхождения на пик

Как сообщают в спасательном подразделении Национальной полиции Перу, инцидент произошел на высоте 6 тысяч метров. Место гибели альпинистов уже установлено. В настоящее время проводится операция по транспортировке тел погибших к подножию горы.Напомним, что Альпамайо является одной из самых высоких вершин хребта Кордильера-Бланка. Покорение этого пика небезопасно во многих отношениях: кроме опасности схождения лавин, сама конструкция вершины очень непроста. Альпамайо представляет собой пирамиду, покрытую льдом, да и еще с очень крутыми склонами.