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В Перу погибли три альпиниста во время восхождения на пик

Три альпинста погибли в Перу во время восхождения на пик Альпамайо в Андах. Причиной гибели стала лавина, накрывшая скалолазов.

В Перу погибли три альпиниста во время восхождения на пик


Как сообщают в спасательном подразделении Национальной полиции Перу, инцидент произошел на высоте 6 тысяч метров. Место гибели альпинистов уже установлено. В настоящее время проводится операция по транспортировке тел погибших к подножию горы.

Напомним, что Альпамайо является одной из самых высоких вершин хребта Кордильера-Бланка. Покорение этого пика небезопасно во многих отношениях: кроме опасности схождения лавин, сама конструкция вершины очень непроста. Альпамайо представляет собой пирамиду, покрытую льдом, да и еще с очень крутыми склонами.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 17:50
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