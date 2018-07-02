АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили процветающие города Гипербореи
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Давид Анташвили покинул проект вслед за Викторией Борисевич

Около недели назад появились первые слухи, что телепроект покинула Виктория Борисевич. Позже эту информацию подтвердила Ольга Бузова, которая рассказала, что Вика была номинирована в «Естественном отборе», где кроме нее в тройку потенциальных «неудачников» попала беременная Алена Савкина и Роман Гриценко.

После всеобщего голосования, именно Борисевич набрала наибольшее количество голосов за то, чтобы покинуть проект «Дом-2» навсегда. И хоть девушка и проклинала телепроект, говорила, что никогда не захочет вспоминать об этом ужасном месте, после «Естественного отбора» она в прямом смысле устроила потоп из слез, сетуя на то, что на Поляне остается множество бесполезных участников, однако выгоняют именно ее.

Давид Анташвили покинул проект вслед за Викторией Борисевич

Однако самой главной интригой оказались отношения Давида Анташвили с уходящей Борисевич. Молодые ребята долго общались и состояли в отношениях, однако между ними часто происходили конфликты и непонимания – то ссоры, то измены, то словесные перепалки. Парень сам рассказывал, что до конца не знает, правильно ли он поступает, продолжая общаться с Викой.

Сама же девушка говорила, что ожидает предательства от Анташвили в самый последний момент. Но, после голосования, парень принял решение и покинул проект вместе со своей возлюбленной, желая всем участникам удачи и терпения. Сейчас молодая пара находится в Минске у друзей Давида, а после будут дальше размышлять над своим будущим.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:13
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Канадцы запечатлели на камеры парящих в небе
Ученые: “Ледяной человек” Отцы перед смертью
В РФ скоро появится удлиненный кроссовер
В России создан новый материал из
Юрий Лоза подверг критике игру сборной России в
Ученые: Первые в мире животные вызвали глобальное
Тимати подарил кольцо с бриллиантом четырехлетней
По мнению зрителей «Дома-2», Надежда Ермакова не
Хейтеры раскритиковали поздравление Дмитрия
По мнению пользователей Instagram, Ольга Ветер
Давид Анташвили покинул проект вслед за Викторией
Диетологи рассказали какие продукты для детей под
Фигуристка Евгения Медведева встречается с
В Лондоне в зоопарке необычным способом спасают
Ольга Рапунцель откровенно рассказала об их с
Ученые предложили новую разработку препаратов для
Зрители считают, что Ольга Бузова всем надоела
Беременную Ксению Собчак раскритиковали за пьяную
Ольга Серябкина рассказала о своей жуткой ревности
Катерина Шпица похвасталась паспортом болельщика
Хейтеры раскритиковали обколотые губы Ксении
Победившая рак Елена Степунина перестала скрывать
Ольгу Бузову раскритиковали за безграмотность и
Древние записи в библиотеке города Ладакх
В одном из эфиров зрители «Дома-2» увидели, что
Внеземные агрессоры за сутки уничтожили
Антона Гусева перепутали с уличным бомжом
Эмили Ратаковски опубликовала фото в крохотном
Светлана Лобода показала фанатам кадры из нового
Корова год прожила в лесу, практически
Просмотреть все новости