Давид Анташвили покинул проект вслед за Викторией Борисевич

После всеобщего голосования, именно Борисевич набрала наибольшее количество голосов за то, чтобы покинуть проект «Дом-2» навсегда. И хоть девушка и проклинала телепроект, говорила, что никогда не захочет вспоминать об этом ужасном месте, после «Естественного отбора» она в прямом смысле устроила потоп из слез, сетуя на то, что на Поляне остается множество бесполезных участников, однако выгоняют именно ее.Однако самой главной интригой оказались отношения Давида Анташвили с уходящей Борисевич. Молодые ребята долго общались и состояли в отношениях, однако между ними часто происходили конфликты и непонимания – то ссоры, то измены, то словесные перепалки. Парень сам рассказывал, что до конца не знает, правильно ли он поступает, продолжая общаться с Викой.Сама же девушка говорила, что ожидает предательства от Анташвили в самый последний момент. Но, после голосования, парень принял решение и покинул проект вместе со своей возлюбленной, желая всем участникам удачи и терпения. Сейчас молодая пара находится в Минске у друзей Давида, а после будут дальше размышлять над своим будущим.