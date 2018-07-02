Давид Анташвили покинул проект вслед за Викторией Борисевич
Около недели назад появились первые слухи, что телепроект покинула Виктория Борисевич. Позже эту информацию подтвердила Ольга Бузова, которая рассказала, что Вика была номинирована в «Естественном отборе», где кроме нее в тройку потенциальных «неудачников» попала беременная Алена Савкина и Роман Гриценко.
После всеобщего голосования, именно Борисевич набрала наибольшее количество голосов за то, чтобы покинуть проект «Дом-2» навсегда. И хоть девушка и проклинала телепроект, говорила, что никогда не захочет вспоминать об этом ужасном месте, после «Естественного отбора» она в прямом смысле устроила потоп из слез, сетуя на то, что на Поляне остается множество бесполезных участников, однако выгоняют именно ее.
Однако самой главной интригой оказались отношения Давида Анташвили с уходящей Борисевич. Молодые ребята долго общались и состояли в отношениях, однако между ними часто происходили конфликты и непонимания – то ссоры, то измены, то словесные перепалки. Парень сам рассказывал, что до конца не знает, правильно ли он поступает, продолжая общаться с Викой.
Сама же девушка говорила, что ожидает предательства от Анташвили в самый последний момент. Но, после голосования, парень принял решение и покинул проект вместе со своей возлюбленной, желая всем участникам удачи и терпения. Сейчас молодая пара находится в Минске у друзей Давида, а после будут дальше размышлять над своим будущим.