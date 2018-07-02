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Виктория Лопырева расплакалась на стадионе после победы сборной России

Виктория Лопырева в Instagram выложила видеоролик на котором она выражает свои эмоции по поводу выхода сборной России в ¼ финала. Топ-модель расплакалась прями на стадионе, не сдержав своих чувств.

Виктория Лопырева расплакалась на стадионе после победы сборной России


Победа российской сборной в игре с командой Испании является очень важным событием в мире спорта. Матч был очень напряжённым, как для испанских, так и для российских болельщиков. По этому поводу эмоции переполняли совершенно разных людей и звёзды не стали исключением.

Виктория Лопырева не постеснялась опубликовать видеоролик, на котором она запечатлена со слезами счастья. В комментариях к видео поклонники звезды благодарили её за искренние чувства. Благодаря таким проявлениям победа ценится ещё выше.

Видеоролик Виктории начал стремительно приобретать популярность, набирая большое количество лайков и комментариев. Подписчики звезды единогласно признали Викторию Лопыреву послом ЧМ-2018.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:40
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