Виктория Лопырева расплакалась на стадионе после победы сборной России
Виктория Лопырева в Instagram выложила видеоролик на котором она выражает свои эмоции по поводу выхода сборной России в ¼ финала. Топ-модель расплакалась прями на стадионе, не сдержав своих чувств.
Победа российской сборной в игре с командой Испании является очень важным событием в мире спорта. Матч был очень напряжённым, как для испанских, так и для российских болельщиков. По этому поводу эмоции переполняли совершенно разных людей и звёзды не стали исключением.
Виктория Лопырева не постеснялась опубликовать видеоролик, на котором она запечатлена со слезами счастья. В комментариях к видео поклонники звезды благодарили её за искренние чувства. Благодаря таким проявлениям победа ценится ещё выше.
Видеоролик Виктории начал стремительно приобретать популярность, набирая большое количество лайков и комментариев. Подписчики звезды единогласно признали Викторию Лопыреву послом ЧМ-2018.