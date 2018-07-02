Виктория Лопырева расплакалась на стадионе после победы сборной России

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 1 Июл 2018 в 11:02 PDT

Победа российской сборной в игре с командой Испании является очень важным событием в мире спорта. Матч был очень напряжённым, как для испанских, так и для российских болельщиков. По этому поводу эмоции переполняли совершенно разных людей и звёзды не стали исключением.Виктория Лопырева не постеснялась опубликовать видеоролик, на котором она запечатлена со слезами счастья. В комментариях к видео поклонники звезды благодарили её за искренние чувства. Благодаря таким проявлениям победа ценится ещё выше.Видеоролик Виктории начал стремительно приобретать популярность, набирая большое количество лайков и комментариев. Подписчики звезды единогласно признали Викторию Лопыреву послом ЧМ-2018.