Два реальных НЛО поразили своим внешним видом туристов на острове Пасхи

Супруги обратили внимание на внеземные корабли, находящиеся на небольшом расстоянии от земли, которые могли отражать солнечные лучи благодаря своему окрасу корпусов. Пришельцы не хотели попасть в объектив, так что стали сразу набирать большую скорость, заметив любопытство землян.Исследователи сразу заинтересовались материалами, потому что НЛО не каждый раз зависают в воздухе на таком удобном расстоянии. Вот только туристы смогли запечатлеть только один аппарат гуманоидов, так как его испуганные собратья быстро исчезли за горизонтом.