В Великобритании провели репетицию похорон Елизаветы II

В репетиции такого необычного мероприятия приняли участие заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид и другие официальные лица. Согласно сценарию, национальный траур продлится десять дней. На церемонии объявления имени нового короля в Букингемском дворце соберутся 600 человек. Тело королевы планируют разместить в Вестминстерском дворце на четыре дня.Напомним, что Елизавета II является королевой Объединенного королевства с 1952 года: это рекордный срок правления. В июне отметили 65-летие со дня ее коронации, к этому событию в Великобритании выпустили юбилейную монету в 10 фунтов с изображением профиля Елизаветы. Несмотря на такую нестандартную репетицию, хочется пожелать королеве еще долгих лет активной жизни.