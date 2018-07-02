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В Великобритании провели репетицию похорон Елизаветы II

Впервые власти Великобритании в тайном режиме провели репетицию похорон королевы Елизаветы II. Был разработан сценарий на случай гипотетической смерти венценосной особы, и участники репетиции опробовали его на практике.

В Великобритании провели репетицию похорон Елизаветы II


В репетиции такого необычного мероприятия приняли участие заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид и другие официальные лица. Согласно сценарию, национальный траур продлится десять дней. На церемонии объявления имени нового короля в Букингемском дворце соберутся 600 человек. Тело королевы планируют разместить в Вестминстерском дворце на четыре дня.

Напомним, что Елизавета II является королевой Объединенного королевства с 1952 года: это рекордный срок правления. В июне отметили 65-летие со дня ее коронации, к этому событию в Великобритании выпустили юбилейную монету в 10 фунтов с изображением профиля Елизаветы. Несмотря на такую нестандартную репетицию, хочется пожелать королеве еще долгих лет активной жизни.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 17:10
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